Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, личный адвокат олигарха Игоря Коломойского и, как пишут СМИ, «серый кардинал» Украины Андрей Богдан призвал российского президента Владимира Путина переподписать минские соглашения. Об этом Богдан заявил в ходе интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак.
«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира, всех людей, это будет поступок сильного, победа. Переподпишите минские соглашения», — попросил Богдан.
В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был советником Владимира Зеленского по юридическим вопросам. После победы Зеленского 21 мая 2019 года, Богдан был назначен главой администрации президента Украины.
Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года президентом России Владимиром Путиным, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Документ создавался для урегулирования вооруженного конфликта в Украине. В начале ноября 2020 года украинская сторона вместо плана по урегулированию конфликта в стране представила совершенно иной проект. Российская сторона сделала вывод, что Украина отказывается от минских соглашений.