Предсказано будущее Навального

Политик Алексей Навальный получит статус политического беженца в Германии. Об этом политолог Александр Сосновский заявил Федеральному агентству новостей.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске , а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.

Ранее он неоднократно заявлял о намерении вернуться в Россию, а на днях, как сообщили средства массовой информации, запросил разрешение на продление пребывания в ФРГ. Вчера Сосновский высказал мнение, что немецкие власти могут предоставить Навальному статус политического беженца.

«На 99% я уверен, что Навальный этот статус получит», — заявил он.

Политолог назвал это вероятным в связи с тем, что Навальный создал себе имидж политически преследуемого человека путем подачи заявления в полицию, резких выступлений и ведущегося в России расследования по поводу его отравления.

Сосновский выразил уверенность, что предоставление Навальному статуса беженца может занять всего лишь несколько дней, потому что канцлер Германии Ангела Меркель или члены ее администрации выступят в числе поручителей.

Политолог отметил, что в новом статусе Навальный и сопровождающие его лица смогут заявлять, что больше никто не платит за политика из федерального бюджета. Он убежден, что немцы будут держать беженца Навального на маленьком огне — ждать момента, чтобы вернуть его в Россию, или держать у себя, заставляя писать гадости про Россию.