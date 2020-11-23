«Рамблер» писал, что 27 сентября Армения Азербайджан обвинили друг друга в резком обострении ситуации в Нагорном Карабахе. В октябре стороны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего заявляли о его нарушении. 10 ноября стало известно, что при посредничестве президента России Владимира Путина подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев.

Эксперт отметил, что последние несколько месяцев на Украине усиленно обсуждался силовой сценарий решения проблемы Донбасса и Крыма. Для этого Киев провел совместные учения с НАТО , в том числе с отработкой ядерного удара по России и высадкой британского десанта.

При этом у Украины также наметилось «бурное танго» с Турцией по вопросам военного сотрудничества. Однако события в Нагорном Карабахе, а также заключение соглашения о прекращении огня и размещении в регионе российских миротворцев, изменили ситуацию.

«На Украине карабахский конфликт вызвал остолбенение военно-политического руководства. Потому что внезапно там возникла крупная российская военная группировка. Она возникла внезапно для всех, включая Эрдогана, возникла без столкновений с Турцией, а блок НАТО не успел даже сказать «мяу»», — пояснил Сатановский в эфире «Вести FM».

По мнению политолога, сейчас попытка Украины пойти по пути Азербайджана и силой вернуть Донбасс «развяжет руки» России.

С 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».