Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Выход США из Договора по открытому небу раскритиковали в сенате 

Свободная пресса и ещё 1 13 минут назад
Выход США из Договора по открытому небу раскритиковали
Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Старший демократ комитета по иностранным делам в Сенате США Роберт Менендес заявил, что Соединённые Штаты и их союзники после выхода из Договора по открытому небу (ДОН) «хуже защищены от России».
По его словам, решение президента Дональда Трампа покинуть ДОН является безрассудным. Об этом говорится в заявлении политика, размещённом на сайте комитета.
Это решение вписывается в более широкую схему отказа от соглашений о контроле над вооружениями и нераспространению, что вызывает у наших союзников глубокую обеспокоенность относительно нашей приверженности их безопасности, — считает Менендес.
Он также отметил, что в ситуации с выходом Вашингтона из договора можно говорить о нарушении американского законодательства.

Конгресс подтвердил свою поддержку Договора об открытом небе и обязал администрацию обосновать выход за четыре месяца до какого-либо официального уведомления об этом. Президент Трамп нагло проигнорировал закон, — заявил Менендес.

Он призвал администрацию Белого дома, которая придёт вместе с Джо Байденом, присоединиться к договору.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе из ДОН. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что выход США из договора делает документ нежизнеспособным. В МИД РФ заявили, что Россия намерена добиться твёрдой гарантии того, что государства — участники ДОН, оставшиеся в соглашении, будут твёрдо соблюдать положения документа.
Видео дня. Первое фото Михаила Ефремова из колонии
Свободная пресса: последние новости
Билл Гейтс считает, что миру стоит готовиться к новой пандемии Билл Гейтс считает, что миру стоит готовиться к новой пандемии За арест российских самолетов Зеленский заплатит квартирой в Ялте За арест российских самолетов Зеленский заплатит квартирой в Ялте Меркель как покровитель Эрдогана и ее роль в войне в Нагорном Карабахе Меркель как покровитель Эрдогана и ее роль в войне в Нагорном Карабахе
Комментарии
В мире , Армия , Оружие , Дмитрий Песков , Роберт Менендес , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МИД , Сенат США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей продажи мэрии Якутска
03:35
Появилось видео подробностей продажи мэрии Якутска
Политика
Трамп нашел способ победить и попал на видео
01:47
Трамп нашел способ победить и попал на видео
Политика
Драка родителей из-за ссоры в чате попала на видео
01:06
Драка родителей из-за ссоры в чате попала на видео
Происшествия
Видео новых ограничений в Москве и Петербурге
01:44
Видео новых ограничений в Москве и Петербурге
Общество
Гробы эконом-класса из картона попали на видео
03:15
Гробы эконом-класса из картона попали на видео
Общество
Появилось видео планов КНР ввести тотальную слежку
02:58
Появилось видео планов КНР ввести тотальную слежку
В мире
Сильный пожар у метро «Нагатинская» в Москве попал на видео
00:11
Сильный пожар у метро «Нагатинская» в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Разгон протестующих в Минске попал на видео
00:42
Разгон протестующих в Минске попал на видео
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
00:13
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
00:20
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение