Выход США из Договора по открытому небу раскритиковали

По его словам, решение президента Дональда Трампа покинуть ДОН является безрассудным. Об этом говорится в заявлении политика, размещённом на сайте комитета.

Это решение вписывается в более широкую схему отказа от соглашений о контроле над вооружениями и нераспространению, что вызывает у наших союзников глубокую обеспокоенность относительно нашей приверженности их безопасности, — считает Менендес.

Он также отметил, что в ситуации с выходом Вашингтона из договора можно говорить о нарушении американского законодательства.

Конгресс подтвердил свою поддержку Договора об открытом небе и обязал администрацию обосновать выход за четыре месяца до какого-либо официального уведомления об этом. Президент Трамп нагло проигнорировал закон, — заявил Менендес.

Он призвал администрацию Белого дома, которая придёт вместе с Джо Байденом , присоединиться к договору.