Голосовала мафия: Байдену вменили поддержку преступности

Действующий президент США Дональд Трамп не сдается. Всех вокруг убеждает, что победил на выборах. Но парадокс — назвал тех, кто виноват в его поражении. Это СМИ и крупные фармацевтические компании, которые вопреки надеждам Трампа слишком поздно обнародовали результаты испытаний американской вакцины. Впрочем, в заговоре против действующего президента могло принимать участие и еще одно влиятельное сообщество, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Никифоров

«Невероятно опасные слова рассылаются по всему миру о том, как действует демократия. Это дает ужасное представление о том, что мы за страна», — переживает кандидат в президенты США Джо Байден.

«Более 78% американцев верят без всяких вопросов в то, что это законно», — уверяет Байден.

Журналисты издания Buffalo Chronicle не верят и заявляют: Байдена на выборах поддержала мафия. Как минимум в одном ключевом штате — Пенсильвании.

По данным издания, за несколько часов до закрытия участков мафиози из Филадельфии получили от представителей Демпартии несколько коробок с пустыми бюллетенями и организовали в частных домах подпольные цеха, где отпетые мошенники трое суток ставили подписи за Байдена. И заполнили 300 тысяч бюллетеней. После чего снова упаковали их в коробки и подбросили к избиркому. Получили якобы по американскому червонцу за каждую подпись. Так что общий куш три миллиона долларов.

Ссылаются журналисты на босса калифорнийской мафии Джозефа Мерлино по прозвищу «Тощий Джо». Добрейшей души человек: в свое время раздавал на улицах вещи бездомным, устраивал приемы для детей из бедных семей. Но в 2001-м осужден на 14 лет за вымогательство, а еще были обвинения в организации трех убийств и двух покушений на убийство. Отсидел, вышел, но затем мог получить еще десятку за махинации в сфере медицины: под его крышей врачи выписывали пациентам ненужные лекарства и выставляли счета страховым компаниям. Но отправился в тюрьму только на два года, заключив сделку со следствием.

«Это было предложение, от которого мы не смогли отказаться», — признал адвокат Джозефа Мерлино Эдвин Джейкобс.

Теперь, уверяют журналисты, история повторяется. Тощий Джо хоть и на свободе, но готов давать показания, чтобы снять судимости и избежать новых обвинений.

«Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться».

Трилогия Копполы «Крестный отец» канонизировала образ босса мафии. Само слово «мафия» итальянское. Возможно, аббревиатура: «Смерть Франции, вздохни, Италия». Под этим лозунгом в XIII веке сицилийцы восстали против французов. У слова «мафиозо» два значения: чванливый и бесстрашный. А «коза ностра» переводится как «наше дело». В этом семейном деле все те же мигранты из Италии.

«Они были католиками и воспринимались с большим подозрением протестантским большинством. Была большая дискриминация, они селились в отдельных районах, полиция туда не совалась, и возникали структуры взаимопомощи, которые потом стали захватывать и власть, и деньги», — рассказал политолог, профессор университета Теннесси Андрей Коробков.

Бывшие изгои к середине прошлого века уже добрались и до политики. Больше тянулись к демократам. Говорят, самому Джону Кеннеди избраться помогли. Или наоборот, организовали на него покушение.

«Они контролировали многие крупные города: Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Филадельфию. Если вы хотели получить выдвижение от демократов на пост мэра Нью-Йорка, вы должны были пойти к Фрэнку Костелло», — привел исторические подробности журналист Селвин Рааб.

Костелло называли премьер-министром преступного мира. Его времена для мафии и правда золотой век. Здесь не просто боссы — легенды. Аль Капоне по прозвищу Великий, Чарльз Лучано, он же Лаки Счастливчик. Или Карло Гамбино — Дон Карло, как и Костелло, доживший до седин. Но затем власти объявили мафии войну и вроде как победили.

На смену эпическому «Крестному отцу» приходит грубоватый «Клан Сопрано» — телесериал. Размах уже не тот, и пафоса поменьше. Но мафия все еще бессмертна.

«И когда мне уже показалось, что я завязал, они снова меня туда затащили. Ну вылитый Аль Пачино».

«Сталкивался с организованной преступностью. Это все вполне реально», — признался адвокат Григорий Красовский.

Красовский раньше жил в США и работал в полиции. Говорит, что мафия крышует подпольные казино, ночные клубы, рестораны, букмекерские конторы, ломбарды и ростовщиков, то есть микрокредитные организации. И как в старые добрые времена, имеет сильное влияние на профсоюзы.

«Особенно ключевые профсоюзы, без которых невозможно завершить стройку. Профсоюз тех, кто устанавливает крыши, профсоюз электриков, сантехников, кровельщиков. Серьезные вещи, потому что мы понимаем, что речь может идти об откатах и платежах за безопасность», — рассказал Красовский.

«Позвони в профсоюз и проверь, за все ли джентльменам заплачено. А потом снимем колпак с колеса и проверим тормозные колодки». — «Сейчас займусь».

Еще две традиционные ниши: похоронный бизнес и вывоз мусора. Мелочевкой стараются не заниматься — не по понятиям.

«Среди бела дня?». — «Да меня никто не видел». — «Это нарушение федерального закона, урод ты тупой, хочешь, чтобы тебя закрыли просто так?».

Есть и более сложные схемы, связанные с госконтрактами или даже политической борьбой. Но здесь сразу и не разберешь, криминал или нет.

«Скажем, лоббизм. Поиск путей влияния на политиков для частного бизнеса и других игроков. То, что во многих странах является стопроцентной коррупцией и преследуется, в Америке легализовано», — пояснил Андрей Коробков.

«Некоторые из членов мафии сейчас — это беловоротничковая преступность. Это более прибыльно, и меньше времени можно провести за решеткой», — считает адвокат Прит Бахара.

Мафии приходится приспосабливаться. Бывший криминальный босс из Филадельфии, что когда-то конфликтовал с тем самым Тощим Джо, вспоминает, как все просто было полвека назад.

«Они пришли в магазин и убили этого парня, информатора. Затем они отрезали ему яйца и засунули ему в рот».

Не то, что сегодня.

«Полиция, ФБР, у всех свои системы наблюдения. Чтобы кого-то убить, нужно быть очень осторожным».

Кроме того, на пятки наступают другие этнические группировки. Японцы из якудзы, китайцы из триад, мексиканцы, сотрудничающие с наркокартелями. Банды темнокожих пока не конкуренты. Да, за ними львиная доля уличной преступности, но нет тесных семейных связей с исторической родиной. Значит, никакого тебе международного сотрудничества. Но это только пока.

«Мы видим, как наращивает обороты нигерийская мафия в Америке по разным мошенническим сферам. И Гана, Камерун, это уже новая волна», — отмечает Григорий Красовский.

Впрочем, и итальянская мафия готова оседлать новую волну. Почему бы не вернуться в большую политику? Ведь Джо Байден может стать вторым после Кеннеди президентом-католиком. Для итальянцев он почти свой, а жена Байдена –наполовину итальянка, папа родом с Сицилии. Другой приятный факт: общие затраты на нынешнюю избирательную кампанию — 14 миллиардов долларов. В прошлую и семи не вложили. Денег все больше, запретов все меньше. А методы политиков покруче мафиозных будут.