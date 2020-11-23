Аэропорт Шанхая закрыли целиком из-за сотрудника с COVID-19

Пункт для проведения общей проверки организовали на подземной парковке.

В Шанхайском аэропорту несколько тысяч человек выстроились в огромную очередь. И все из-за одного сотрудника грузового терминала, у которого оказался положительный результат теста на коронавирус. Теперь всем, кто находился в этот момент рядом, придется тоже проходить процедуру.

Целое здание аэропорта закрыли в связи с произошедшей ситуацией. Пункт для проведения общей проверки организовали на подземной парковке. Люди, с которыми зараженный работник контактировал, помещены на карантин.

В столице Южной Кореи, Сеуле вводят третий из пяти уровней карантина. Запрещаются собрания свыше ста человек, закрываются ночные клубы, а рестораны будут работать до 21 часа.

Тем временем в Европе определили лидирующую страну по количеству смертей от COVID-19. Ею оказалась Чехия, где за весь период скончались более семи тысяч пациентов с данным заболеванием.

В Сербии из-за роста числа заболевших вновь вводят ограничения. Все кафе, рестораны, клубы и торговые центры будут работать до 18 часов, запрещены собрания для групп более пяти человек. Сотрудников офисов переводят на удаленную работу. Коронавирусные антирекорды зафиксированы также в Турции, Хорватии, Азербайджане и Японии.