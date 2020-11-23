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Никого не выпускают: аэропорт Шанхая закрыли целиком из-за сотрудника с COVID-19 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Аэропорт Шанхая закрыли целиком из-за сотрудника с COVID-19
Фото: Katerina Sulova globallookpress
Пункт для проведения общей проверки организовали на подземной парковке.
В Шанхайском аэропорту несколько тысяч человек выстроились в огромную очередь. И все из-за одного сотрудника грузового терминала, у которого оказался положительный результат теста на коронавирус. Теперь всем, кто находился в этот момент рядом, придется тоже проходить процедуру.
Целое здание аэропорта закрыли в связи с произошедшей ситуацией. Пункт для проведения общей проверки организовали на подземной парковке. Люди, с которыми зараженный работник контактировал, помещены на карантин.
В столице Южной Кореи, Сеуле вводят третий из пяти уровней карантина. Запрещаются собрания свыше ста человек, закрываются ночные клубы, а рестораны будут работать до 21 часа.
Тем временем в Европе определили лидирующую страну по количеству смертей от COVID-19. Ею оказалась Чехия, где за весь период скончались более семи тысяч пациентов с данным заболеванием.
В Сербии из-за роста числа заболевших вновь вводят ограничения. Все кафе, рестораны, клубы и торговые центры будут работать до 18 часов, запрещены собрания для групп более пяти человек. Сотрудников офисов переводят на удаленную работу. Коронавирусные антирекорды зафиксированы также в Турции, Хорватии, Азербайджане и Японии.
Ранее известный предприниматель Билл Гейтс выразил мнение, что следующая пандемия неизбежна и при позитивном сценарии вспыхнет через 20 лет. Он также отметил, что человечество окажется более подготовленным к такому развитию событий и будет действовать успешнее.
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В мире , Билл Гейтс , Азербайджан , Китай , Южная Корея , Сербия , Сеул , Турция , Хорватия , Чехия , Шанхай , Япония
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