Остолбенел: Реакция Зеленского на действия РФ в Карабахе

Украина, считает политолог, на протяжении нескольких последних месяцев активно продвигала силовой вариант решения проблем в Донбассе и Крыму Киев в доказательство серьёзности своих намерений даже провёл совместные учения с НАТО , включая отработку ядерного удара по России и высадку британского десанта.

К тому же, отмечает эксперт, у Украины наметилось «бурное танго» с Турцией на предмет военного сотрудничества. Но события в Нагорном Карабахе не только изменили ситуацию, но и заставили призадуматься украинского президента Зеленского о целесообразности своих действий.

На Украине карабахский конфликт вызвал остолбенение военно-политического руководства. Потому что внезапно там возникла крупная российская военная группировка. Она возникла внезапно для всех, включая Эрдогана, возникла без столкновений с Турцией, а блок НАТО не успел даже сказать «мяу», — заявил Сатановский в эфире «Вести FM».

Политолог добавил, что возможное решение Украины повторить прорыв в Донбассе по сценарию Карабаха станет лучшим исходом для России и поводом «развязать руки». Сатановский добавил: в отношении решения проблем с Киевом он лично придерживается «самых жёстких» взглядов и считает, что пойти на такой шаг Москве следовало бы ещё в 2014 году, «захватив» всё левобережье страны, включая соседнее Приднестровье.