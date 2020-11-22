Белоруссии предрекли «хаос и анархию» 

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По его словам, это погубит государство и общество.

«Нам тогда придется действительно начинать с нуля», — сказал глава ведомства.

Макей отметил, что он выступает за перемены в стране, но не «путем революции, уличного давления, шантажа, угроз». Министр добавил, что революция — «это всегда смерть, кровь и слезы».

Ранее сообщалось , что число задержанных на акциях протеста в белорусской столице превысило 300. Оппозиция призывала своих сторонников собираться 22 ноября во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.