Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Белоруссии предрекли «хаос и анархию» 

Lenta.ru 23 минуты назад
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предрек «хаос и анархию» в республике в случае революции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.
По его словам, это погубит государство и общество.

«Нам тогда придется действительно начинать с нуля», — сказал глава ведомства.

Макей отметил, что он выступает за перемены в стране, но не «путем революции, уличного давления, шантажа, угроз». Министр добавил, что революция — «это всегда смерть, кровь и слезы».
В Минске планируют расширить санкции против ЕС
Ранее сообщалось, что число задержанных на акциях протеста в белорусской столице превысило 300. Оппозиция призывала своих сторонников собираться 22 ноября во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.
Протесты в Белоруссии начались в конце августа после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки президента республики Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.
Видео дня. Первое фото Михаила Ефремова из колонии
Последние новости
Путин объяснил нежелание поздравлять Байдена Путин объяснил нежелание поздравлять Байдена ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в начале 2021 года ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в начале 2021 года «Спутник V» сделают дешевле американских аналогов «Спутник V» сделают дешевле американских аналогов
Комментарии 21
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Владимир Макей , Александр Лукашенко , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сильный пожар у метро «Нагатинская» в Москве попал на видео
00:11
Сильный пожар у метро «Нагатинская» в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Разгон протестующих в Минске попал на видео
00:42
Разгон протестующих в Минске попал на видео
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
00:13
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
00:20
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
Происшествия
Артист в костюме крысы прошелся по улицам Нью-Йорка и попал на видео
03:48
Артист в костюме крысы прошелся по улицам Нью-Йорка и попал на видео
В мире Общество
Массовые протесты в Гватемале попали на видео
00:58
Массовые протесты в Гватемале попали на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
00:31
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
Новости Москвы Происшествия
Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке попали на видео
00:13
Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке попали на видео
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео
00:33
Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Колонна военной техники в Уручье попала на видео
00:36
Колонна военной техники в Уручье попала на видео
Происшествия
Больше видео