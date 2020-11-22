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Названы страны с наибольшей смертностью от COVID-19 в Евросоюзе 

РИА Новости 39 минут назад
Названы страны с наибольшей смертностью от COVID-19
Фото: Reuters
За последние 14 дней более всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тысяч человек населения зарегистрировано в Чехии — 23,4, на втором месте Бельгия — 22,1, на третьем — Болгария — 17,2, сообщил в воскресенье минздрав республики со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Чехия за последние недели ушла с первого места среди стран Евросоюза по числу новых больных COVID-19 за сутки. Но при этом республика, по данным ECDC, остается лидером в ЕС по итогам последних 14 дней по числу смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения — 23,4. Последующие места занимают Бельгия — 22,1, Болгария — 17,2, Польша — 14,3 и Словения — 14,0", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Чехии прибавилось 3187 зараженных, что почти на одну тысячу меньше, чем в этот же день неделей ранее и в пять раз меньше рекордных суточных показателей конца октября.
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Всего по данным на 18.00 (20.00 мск) воскресенья в стране насчитывается 89 536 больных коронавирусом, из которых 5421 госпитализирован. За весь период пандемии заразились 491,6 тысячи человек, вылечились 394,9 тысячи, скончались 7164 человека, из них около половины — в течение ноября.
С 5 октября в республике действует режим чрезвычайной ситуации, серьезно ограничивающий общественную жизнь в стране, который парламент в четверг продлил до 12 декабря. Однако в связи с некоторым улучшением эпидемиологической ситуации правительство начало принимать меры по смягчению режима ЧС. В частности, в среду снова пошли в школу ученики первого и второго классов, на наступающей неделе к ним присоединятся остальные школьники. Продовольственные магазины смогут работать не до 21.00, а до 23.00. Запрет гражданам на выход из дома в ночное время также будет начинаться не с 21.00, а с 23.00 и продолжаться до 05.00.
По словам главы минздрава Яна Блатны, при сохранении нынешней тенденции снижения заболеваемости коронавирусом правительство разрешит с понедельника, 30 ноября открыть небольшие непродовольственные магазины, а также парикмахерские и косметические салоны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , ЕС , Бельгия , Болгария , Польша , Словения , Чехия
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