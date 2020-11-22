Раскрыты детали инаугурации Байдена

Церемония инаугурации Джо Байдена из-за пандемии коронавируса пройдёт с меньшим размахом, чем обычно. Об этом заявил глава аппарата политика Рон Клэйн.

Мы начали консультироваться по этому поводу с руководством палаты представителей и сената. Очевидно, что это не будет такая же инаугурация, как в прошлом, — цитирует Клейна телеканал ABC.

Он подчеркнул, что мероприятие, с одной стороны, должно отражать торжественность момента, а с другой — не стать местом распространения COVID-19.

Политик не стал сообщать, какими элементами церемонии можно будет пожертвовать.

Инаугурация традиционно проходит 20 января. В этот день для многих тысяч гостей церемонии выделяют всё пространство Национальной аллеи в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не считает пока необходимым обращаться в суд, чтобы вынудить действующую администрацию и профильные ведомства признать его избранным руководителем страны, заявила советник переходной команды политика Джен Псаки 22 ноября. Таким образом она ответила на вопрос журналистов, готов ли Байден оформить иск в суд из-за того, что процедура передачи руководящих полномочий в США ещё не началась.

Байден, который, вероятно, станет новым президентом Соединённых Штатов, объявит назначения на ключевые посты в стране 24 ноября, сообщил будущий глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн.