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В аппарате Байдена раскрыли детали инаугурации 

News.ru 14 минут назад
Раскрыты детали инаугурации Байдена
Фото: Reuters
Церемония инаугурации Джо Байдена из-за пандемии коронавируса пройдёт с меньшим размахом, чем обычно. Об этом заявил глава аппарата политика Рон Клэйн.
Мы начали консультироваться по этому поводу с руководством палаты представителей и сената. Очевидно, что это не будет такая же инаугурация, как в прошлом, — цитирует Клейна телеканал ABC.
Он подчеркнул, что мероприятие, с одной стороны, должно отражать торжественность момента, а с другой — не стать местом распространения COVID-19.
Политик не стал сообщать, какими элементами церемонии можно будет пожертвовать.
Трамп нашел способ победить Байдена на выборах
Инаугурация традиционно проходит 20 января. В этот день для многих тысяч гостей церемонии выделяют всё пространство Национальной аллеи в Вашингтоне.
Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не считает пока необходимым обращаться в суд, чтобы вынудить действующую администрацию и профильные ведомства признать его избранным руководителем страны, заявила советник переходной команды политика Джен Псаки 22 ноября. Таким образом она ответила на вопрос журналистов, готов ли Байден оформить иск в суд из-за того, что процедура передачи руководящих полномочий в США ещё не началась.
Байден, который, вероятно, станет новым президентом Соединённых Штатов, объявит назначения на ключевые посты в стране 24 ноября, сообщил будущий глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн.
Официально результаты выборов президента США ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов, писал NEWS.ru.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , телеканал АВС , США
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