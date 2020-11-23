Билл Гейтс предсказал сроки новой пандемии 

«Я знаю, что трудно представить сейчас, когда новые случаи заболевания растут по всему миру, но придет время, когда пандемия COVID-19 останется позади. Я думаю, можно с уверенностью предположить, что общество изменится навсегда, учитывая, насколько разрушительным был вирус практически для каждой части нашей жизни», — заявил Гейтс.

По его словам, человечеству предстоит «долгий путь, прежде чем жизнь действительно вернется в „нормальное русло“. Гейтс добавил, что исполнен оптимизма о возможностях вакцины положить конец распространению коронавируса. Также он уверен, что обновление и цифровизация ряда отраслей из-за пандемии станут частью постпандемической реальности.

»Я подозреваю, что некоторые из тенденций цифровизации мира, которые мы наблюдали, особенно в области онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы, станут частью нашей жизни», — отметил бизнесмен.

Гейтс также заявил, что новая пандемия неизбежно постигнет человечество лет через 20, а угроза пандемии может возникнуть через три года. При этом он выразил надежду, что человечество не допустит «глупость во второй раз» и, подобно Австралии и Южной Корее, будет активнее тестировать и изолировать зараженных людей, чтобы не допустить фатального распространения инфекции.