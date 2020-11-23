Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Стало известно о тайном визите Нетаньяху в Саудовскую Аравию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 22 ноября, тайно посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщило израильское радио Галей Цахал.

«Премьер-министр Нетаньяху и глава Моссада Йоси Коэн вчера встретились в Саудовской Аравии с саудовским наследным принцем», — говорится в сообщении радиостанции, передает РИА «Новости».

Между тем, канцелярия премьер-министра отказалась комментировать эту информацию.
В сентябре востоковед Евгений Сатановский, комментируя подписанное соглашение о нормализации отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, заявил газете ВЗГЛЯД, что «в будущем, скорее всего, последует и договор Израиля с Саудовской Аравией».
Напомним, в середине августа Израиль и ОАЭ при посредничестве Дональда Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений. В сентябре Израиль и Бахрейн также достигли соглашения об установлении дипотношений.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Вашингтоне назвали «рычаг» и «награду» для России на Южном Кавказе В Вашингтоне назвали «рычаг» и «награду» для России на Южном Кавказе Сотни тел умерших от COVID-19 с весны не могут захоронить в Нью-Йорке Сотни тел умерших от COVID-19 с весны не могут захоронить в Нью-Йорке Молдавия преподала Киеву урок по отношениям с Россией Молдавия преподала Киеву урок по отношениям с Россией
Комментарии
В мире , Биньямин Нетаньяху , Евгений Сатановский , Галя Цахал , Дональд Трамп , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка девушек в Томске попала на видео
02:14
Массовая драка девушек в Томске попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
00:54
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
Шоу-бизнес Происшествия
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
00:25
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
Происшествия
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
00:32
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
01:20
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
Происшествия В мире
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
00:20
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
Происшествия
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
01:09
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
Армия
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
00:38
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
Армия
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
02:02
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
Армия
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
01:08
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение