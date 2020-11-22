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Гейтс сделал мрачное предсказание 

Майк Габриелян 20 минут назад
Гейтс сделал мрачное предсказание
Фото: РИА Новости
Миллиардер Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию, которая изменит мир. Магнат записал подкаст, где беседует с писательницей Рашидой Джонс и ученым Энтони Фаучи. Он не исключил, что человечество ждет новая пандемия. Об этом пишет Inc.
По мнению Гейтса, новое бедствие может обрушиться на людей через 10—20 лет или даже раньше. И к этому надо готовиться.
По словам миллиардера, мир уже сейчас претерпевает кардинальные изменения. Люди привыкают к маскам, социальному дистанцированию и удаленной работе.
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Гейтс также предложил закрывать рестораны и бары вместо школ, чтобы не лишать молодежь образования.
По словам миллиардера, людей ждет очень суровая зима 2021 года.

«Зимой, когда холоднее, вирус размножается больше, мы находимся больше в помещении, так что это не очень хорошо. И еще есть определенная усталость — нам трудно держаться подальше от друзей», — объяснил он.

Гейтс считает, что в течение следующих 6-8 месяцев новости будут в основном плохими. Но затем «в конце туннеля появится свет» из-за распространения вакцины.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Билл Гейтс высмеял антимасочников и сравнил их с нудистами.
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В мире , Билл Гейтс , Рашида Джонс , Энтони Фаучи
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