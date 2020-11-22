Гейтс сделал мрачное предсказание 

Миллиардер Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию, которая изменит мир. Магнат записал подкаст, где беседует с писательницей Рашидой Джонс и ученым Энтони Фаучи. Он не исключил, что человечество ждет новая пандемия. Об этом пишет Inc.
По мнению Гейтса, новое бедствие может обрушиться на людей через 10—20 лет или даже раньше. И к этому надо готовиться.
По словам миллиардера, мир уже сейчас претерпевает кардинальные изменения. Люди привыкают к маскам, социальному дистанцированию и удаленной работе.
Гейтс также предложил закрывать рестораны и бары вместо школ, чтобы не лишать молодежь образования.
По словам миллиардера, людей ждет очень суровая зима 2021 года.
«Зимой, когда холоднее, вирус размножается больше, мы находимся больше в помещении, так что это не очень хорошо. И еще есть определенная усталость — нам трудно держаться подальше от друзей», — объяснил он.
Гейтс считает, что в течение следующих 6-8 месяцев новости будут в основном плохими. Но затем «в конце туннеля появится свет» из-за распространения вакцины.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Билл Гейтс высмеял антимасочников и сравнил их с нудистами.