Гейтс сделал мрачное предсказание 

По мнению Гейтса, новое бедствие может обрушиться на людей через 10—20 лет или даже раньше. И к этому надо готовиться.

По словам миллиардера, мир уже сейчас претерпевает кардинальные изменения. Люди привыкают к маскам, социальному дистанцированию и удаленной работе.

Гейтс также предложил закрывать рестораны и бары вместо школ, чтобы не лишать молодежь образования.

По словам миллиардера, людей ждет очень суровая зима 2021 года.

«Зимой, когда холоднее, вирус размножается больше, мы находимся больше в помещении, так что это не очень хорошо. И еще есть определенная усталость — нам трудно держаться подальше от друзей», — объяснил он.

Гейтс считает, что в течение следующих 6-8 месяцев новости будут в основном плохими. Но затем «в конце туннеля появится свет» из-за распространения вакцины.