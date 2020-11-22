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Военная техника выдвигается в центр Минска 

Газета.Ru 25 минут назад
В центр Минска движется военная техника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
По их словам, техника выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.
Лукашенко дал чиновникам неделю на наведение порядка
На центральных площадях белорусской столицы уже выставляют ограждения в преддверии очередной протестной акции.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.
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В мире , Видео , МВД , Интерфакс , Минск
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