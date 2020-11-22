Роковая свадьба: сотня заразившихся и семь смертей

На свадьбе в американском штате Мэн было 55 гостей — всего на пять человек больше дозволенного санитарными нормами. Вскоре у многих проявились симптомы коронавируса, но мало кто придал им значение. В результате заразились более сотни человек, несколько умерли — таков печальный итог торжества в эпоху пандемии.

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В некоторых ситуациях действующие сейчас ограничения контактов воспринимаются особенно болезненно. Юбилеи, свадьбы, похороны. Люди собираются, чтобы разделить друг с другом радость или горе. Но новость об одной свадьбе в США наглядно показывает, насколько важно даже на сравнительно небольших мероприятиях соблюдать эти ограничения — как бы тяжело это ни давалось.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний восстановил ход событий. Все началось 7 августа в штате Мэн. Населенный пункт, где проходила свадьба, насчитывает всего 4,5 тысяч жителей, ни у кого из них ранее не был диагностирован коронавирус. Но в целом заболеваемость в регионе до дня свадьбы составляла 97 случаев на 100 тысяч жителей.

Официально сейчас разрешены празднования с участием до 50 человек. Свадьба с 55 гостями лишь немного вышла за эти рамки. У входа всем измеряли температуру, никто, кажется, не болел. На табличках — напоминание для гостей о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски.

Через пять дней после свадьбы — первые положительные тесты

Через пять дней, 12 августа, первые два гостя узнали, что заразились коронавирусом. Оба сдали тест, после того как накануне у них появились боль в горле, высокая температура и сухой кашель. На следующий день еще трем гостям поставили диагноз. Было уже пятеро с положительными тестами на ковид. Все свидетельствует о том, что вирус незаметно распространялся во время свадьбы, в пользу этой версии говорит и временной фактор. В среднем симптомы проявляются через пять-шесть дней после заражения.

Но как вирус попал на свадьбу? Власти начали проверку.

Жених и невеста, а также семья жениха до праздничного мероприятия были в Калифорнии, где очень высокая заболеваемость коронавирусом. Но после возвращения они сдали тесты, чтобы не уйти на карантин. «Нулевым пациентом» власти назвали другого гостя. В отличие от остальных заразившихся, он почувствовал симптомы уже на следующий день после свадьбы: у него появились кашель, высокая температура, насморк и слабость. Но положительный результат теста был получен только через неделю.

Этот случай показывает, насколько коварен коронавирус. Даже если после заражения ты чувствуешь себя здоровым, вирус уже может начать передаваться другим. Если одни инфицированные не заражают даже членов своей семьи, другие становятся суперраспространителями.

Еще до конца не ясно, что делает человека суперраспространителем с биологической точки зрения. Но уже понятно, что, помимо биологических предпосылок, совпасть должны и внешние факторы. Только если инфицированные контактируют с большим количеством людей, в основном в закрытых помещениях, они могут заразить многих. Свадьба — оптимальный для этого вариант, по крайней мере с точки зрения вируса.

Последствия: вспышки в доме престарелых и тюрьме

До 20 августа — почти через две недели после свадьбы — количество подтвержденных случаев коронавируса среди гостей выросло до 27. Плюс еще три случая, когда у имевших контакт с инфицированными появились симптомы, но тест они делать не стали. Заболели 30 из 55 гостей — больше половины. У двоих из 30 работников обслуживающего персонала на свадьбе тоже был положительный тест. При этом официанты все время были в масках.

Но это еще не все.

Только в регионе проведения свадьбы 17 человек заразились от гостей мероприятия. Они в свою очередь заразили как минимум еще десятерых. Поскольку один из гостей, несмотря на кашель, пошел на школьную конференцию и заразил там двух человек, школу закрыли на карантин на две недели.

Но особенно сильными оказались две последующие вспышки. Они произошли в доме престарелых (150 километров от места проведения свадьбы) и тюрьме (320 километров).

Член семьи одного из гостей свадьбы принес вирус в дом престарелых. У сотрудницы учреждения возникли высокая температура, озноб, кашель, боли в мышцах, насморк и головная боль, но она еще два дня ходила на работу. Лишь после этого она сделала тест, который оказался положительным. От нее заразились несколько сотрудников, а также 24 из 44 постояльцев дома престарелых. Трое попали в больницу, шестеро умерли.

Случай с еще одним гостем на свадьбе показывает, что может произойти, если люди, несмотря на симптомы болезни, ходят на работу. Сотрудник тюрьмы, несмотря на кашель и потерю обоняния, проработал еще пять смен в двух разных тюремных блоках. Как позднее выяснилось, у него и еще трех человек были положительные тесты. В последующие дни вирус был обнаружен у 18 из 43 сотрудников. Среди заключенных заразились 48 из 116 человек. Но у них болезнь протекала в легкой форме, никто не был госпитализирован и не умер.

Печальный итог

В результате эксперты насчитали 177 случаев заражения, семь госпитализаций и семь смертельных случаев, связанных с этой свадьбой. Ни один из скончавшихся на свадьбе не присутствовал. Поскольку у властей не было списка гостей, возможно, какие-то случаи заражения они пропустили. По эпизодам в доме престарелых и тюрьме без генетического анализа нельзя точно сказать, что речь действительно о «свадебном вирусе» — но это очень вероятно.

Свадьбы. Дни рождения. Похороны. Богослужения. Подобные мероприятия сплачивают, но, к сожалению, они могут порождать суперраспространителей. Ведь люди там редко соблюдают дистанцию и носят маску, как написали авторы в конце своего доклада по данному случаю.