Суд отклонил иск Трампа без права на апелляцию

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа , требовавшего не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени проголосовавших по почте избирателей, и отказал в возможности повторной подачи иска, следует из поставления суда.

Ранее штаб Трампа сообщил, что подал иск в Пенсильвании против госсекретаря штата Кэти Буквар. Буквар подала заявление в суд в ответ на действия штаба президента и повторила свою просьбу отклонить иск Трампа. Крайний срок, до которого власти Пенсильвании должны сертифицировать итоги выборов, — 23 ноября.

В решении суда отмечается, что штаб действующего президента представил "безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения", не подтвержденные доказательствами.

"В США это не может оправдать лишение избирательных прав одного избирателя, не говоря уже о всех избирателях шестого по численности населения штата. Таким образом, я удовлетворяю ходатайство ответчиков и отклоняю иск истца без права на повторную подачу иска", — говорится в документе.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов пока еще не завершился. Американские СМИ отдают победу кандидату от демократов Джозефу Байдену . Многие мировые лидеры уже поздравили его.