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Азербайджан получил 121 населенный пункт в Нагорном Карабахе 

Газета.Ru и ещё 3 22 ноября 2020
Азербайджан получил 121 населенный пункт в Карабахе
Фото: РИА Новости
Под контроль Азербайджана перейдет 121 населенный пункт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство Армении. Согласно данным кабмина, Баку получит 52 населенных пункта в Лачинском районе, 29 — в Гадрутском, 16 — в Шаумяновском (Кельбаджарском), по 8 — в Мартакертском и Аскеранском, 6 — в Мартунинском и 2 — в Шушинском (город Шуши и село Каринтак) районах.
Ранее стало известно, что за сутки в Карабах вернулись 2 334 беженца.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
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В мире , Азербайджан , Армения , Баку
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