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В Бразилии митингующие подожгли супермаркет, в котором до смерти забили посетителя 

Свободная пресса и ещё 3 1 час назад
Митингующие подожгли супермаркет и забили посетителя
Фото: Reuters
В бразильском Сан-Паулу митингующие разгромили и подожгли супермаркет французской сети Carrefour, охранник которой ранее забил до смерти посетителя.
В сообщении, которое распространила полиция, говорится, что митингующие сначала забросали супермаркет камнями, а затем десятки людей подожгли прилавки с товарами.
Протесты под лозунгом «Vidas pretas importam» («Черные жизни имеют значение») также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.
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Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри. Вместе с женой он пришел в супермаркет за продуктами. Причиной смерти посетителя стало удушение, пишет РИА «Новости».
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В мире , РИА Новости , Бразилия , Куритиба
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