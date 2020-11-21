Митингующие подожгли супермаркет и забили посетителя

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В бразильском Сан-Паулу митингующие разгромили и подожгли супермаркет французской сети Carrefour, охранник которой ранее забил до смерти посетителя.

В сообщении, которое распространила полиция, говорится, что митингующие сначала забросали супермаркет камнями, а затем десятки людей подожгли прилавки с товарами.

Протесты под лозунгом «Vidas pretas importam» («Черные жизни имеют значение») также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.

Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри. Вместе с женой он пришел в супермаркет за продуктами. Причиной смерти посетителя стало удушение, пишет РИА «Новости».