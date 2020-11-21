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Мэр Еревана заразился коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Мэр Еревана заразился коронавирусом
Фото: ТАСС
Мэр Еревана Айк Марутян заразился коронавирусом. Об этом в субботу, 21 ноября, заявил пресс-секретарь городской администрации Акоп Карапетян, передает РИА Новости.

«Да, у мэра выявлен коронавирус», — подтвердил пресс-секретарь. Уточняется, что Марутян будет в отпуске, пока не вылечится.

По информации местного издания «Айкакан Жаманак», временные обязанности мэра города взяла первый вице-мэр Грачья Саркисян.
По последним данным, в Армении выявлено более 124 тысяч зараженных коронавирусом. За все время выздоровело 90 754 пациентов. Умерло 1900 человек от осложнений, вызванных COVID-19.
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В мире , Айк Марутян , РИА Новости , Армения , Ереван
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