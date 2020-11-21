Мэр Еревана заразился коронавирусом 

«Да, у мэра выявлен коронавирус», — подтвердил пресс-секретарь. Уточняется, что Марутян будет в отпуске, пока не вылечится.

По информации местного издания «Айкакан Жаманак», временные обязанности мэра города взяла первый вице-мэр Грачья Саркисян.

По последним данным, в Армении выявлено более 124 тысяч зараженных коронавирусом. За все время выздоровело 90 754 пациентов. Умерло 1900 человек от осложнений, вызванных COVID-19.