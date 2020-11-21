«Всегда под кем-то»: Украине указали на ее место в мире 

«Вот такой подход. Они всегда должны быть под кем-то», — сказал аналитик.
«О чем говорят? О постсоветском пространстве. Не о государствах. Там нет государств, кроме России. Государство это не просто объединение или племена под национальными флагами. Это ни о чем не говорит… Есть два-три жизнеспособных с экономической точки зрения, потому что у них есть природные богатства. Но у них нет традиций государства. Большинство этих квазигосударств было образовано в рамках России, Советского Союза, а до этого их даже не было», — сказал Кедми.
«После того, как они получили независимость, вдруг решили, что они государства. Но государства эти нежизнеспособны. Жить они не могут. Большинство ищет, кто бы их взял под свою опеку. И самый ходовой товар, за который их могут взять на Западе — это быть против России. Тогда их будут содержать. А сами они не нужны. У них ничего нет. Они были связаны экономически культурно и властно с Россией. И без России они существовать не могут», — сказал Кедми.
«Та же самая Украина. Ну, сварганили из разных областей, исходя из тех или других соображений. Создали республику Украину. Какая Украина? Половину добавили России, ввели в обязательном порядке обучение украинскому языку — при советской власти требовали, чтоб и русские говорили по-украински. Вся промышленность была создана Россией. Так создавалась украинская экономика», — отметил эксперт.