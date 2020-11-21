«Всегда под кем-то»: Украине указали на ее место в мире 

По его словам, если бы Украине предложили стать «51-м штатом США » или федеральной землей ФРГ , то вся страна встала бы в очередь.

«Вот такой подход. Они всегда должны быть под кем-то», — сказал аналитик.

Украина не стала независимой страной, поскольку постоянно стремится попасть под опеку более сильных. Сейчас она представляет собой «племя с национальным флагом», не обладающее к тому же, природными ресурсами. Это касается и большинства других «независимых государств» постсоветского пространства.

«О чем говорят? О постсоветском пространстве. Не о государствах. Там нет государств, кроме России. Государство это не просто объединение или племена под национальными флагами. Это ни о чем не говорит… Есть два-три жизнеспособных с экономической точки зрения, потому что у них есть природные богатства. Но у них нет традиций государства. Большинство этих квазигосударств было образовано в рамках России, Советского Союза, а до этого их даже не было», — сказал Кедми.

Он отметил, что настоящее государство всегда ведет независимую политику. В этом смысле все постсоветские республики, кроме России, не обрели государственность. Запад использует их как противовес России.

«После того, как они получили независимость, вдруг решили, что они государства. Но государства эти нежизнеспособны. Жить они не могут. Большинство ищет, кто бы их взял под свою опеку. И самый ходовой товар, за который их могут взять на Западе — это быть против России. Тогда их будут содержать. А сами они не нужны. У них ничего нет. Они были связаны экономически культурно и властно с Россией. И без России они существовать не могут», — сказал Кедми.

По его мнению, большевики намеренно создали Украину, присоединив к ней российские земли и введя обязательное употребление украинского языка.

«Та же самая Украина. Ну, сварганили из разных областей, исходя из тех или других соображений. Создали республику Украину. Какая Украина? Половину добавили России, ввели в обязательном порядке обучение украинскому языку — при советской власти требовали, чтоб и русские говорили по-украински. Вся промышленность была создана Россией. Так создавалась украинская экономика», — отметил эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина потеряла очередной советский бренд — КрАЗ.