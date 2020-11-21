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Пашинян захотел провести реформу армии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Пашинян захотел провести реформу армии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя коллективу минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, заявил о необходимости реформы армии после конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Пашинян заявил, что необходимо «серьезно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок», передает РИА «Новости».

«В целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооруженных сил», — добавил он.

Премьер также отметил, что «очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию» для успешной деятельности вооруженных сил.
В сообщении отмечается, что новый министр обороны выразил надежду на разработку в кратчайшие сроки пакета реформ.
Ранее президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны республики Давида Тонояна, на его должность был назначен главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян.
Армянский политолог Андраник Теванян рассказывал в комментарии газете ВЗГЛЯД о политических интригах вокруг министра обороны республики.
Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.
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Комментарии
В мире , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Министерство обороны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Армения
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