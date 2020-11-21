Суд США вынес решение по делу ЮКОСа

Федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне удовлетворил ходатайство России о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытаются взыскать с государства 50 миллиардов долларов. Соответствующее распоряжение судьи Берил Хауэлл доступно в электронной базе, передает ТАСС

Судебные тяжбы приостановлены до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.

Хауэлл поручила обеим сторонам представить ей 20 мая 2021 года совместные отчеты о развитии событий в Гааге и сообщать об изменениях каждые полгода. В поданном в сентябре ходатайстве российской стороны отмечается, что бывшие акционеры ЮКОСа не смогли привести ни одной причины, по которой было бы необходимо возобновить в суде данный процесс.

В середине июня Россия подала ходатайство против возобновления в Вашингтоне слушаний по данному делу, которое по сути заморожено с сентября 2016 года.

В конце октября Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа.

Акционеры ЮКОСа обратились с иском в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году. Изначально суд встал на сторону истцов и обязал Москву выплатить им 50 миллиардов долларов. Затем решение отменил Окружной суд Гааги, однако в феврале апелляционная инстанция встала на сторону акционеров. К тому моменту сумма многомиллиардного штрафа увеличилась за счет пеней и достигла 57 миллиардов долларов.