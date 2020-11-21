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Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Суд США вынес решение по делу ЮКОСа
Фото: РИА Новости
Федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне удовлетворил ходатайство России о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытаются взыскать с государства 50 миллиардов долларов. Соответствующее распоряжение судьи Берил Хауэлл доступно в электронной базе, передает ТАСС.
Судебные тяжбы приостановлены до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.
Хауэлл поручила обеим сторонам представить ей 20 мая 2021 года совместные отчеты о развитии событий в Гааге и сообщать об изменениях каждые полгода. В поданном в сентябре ходатайстве российской стороны отмечается, что бывшие акционеры ЮКОСа не смогли привести ни одной причины, по которой было бы необходимо возобновить в суде данный процесс.
В середине июня Россия подала ходатайство против возобновления в Вашингтоне слушаний по данному делу, которое по сути заморожено с сентября 2016 года.
В конце октября Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа.
Акционеры ЮКОСа обратились с иском в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году. Изначально суд встал на сторону истцов и обязал Москву выплатить им 50 миллиардов долларов. Затем решение отменил Окружной суд Гааги, однако в феврале апелляционная инстанция встала на сторону акционеров. К тому моменту сумма многомиллиардного штрафа увеличилась за счет пеней и достигла 57 миллиардов долларов.
Россия заявила, что оспорит решение суда, и 15 мая 2020 года подала жалобу в Верховный суд Нидерландов. Российский Минюст допускает, что процесс может затянуться на годы, и приготовился к затяжному разбирательству.
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В мире , ЮКОС , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Гаага , Колумбия , Москва , Нидерланды , США
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