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В Висконсине раскрыли подробности стрельбы в торговом центре 

РИА Новости и ещё 5 19 минут назад
Расстрел в Висконсине: Раскрыты подробности
Фото: © AP Photo / Nam Y. Huh
В результате стрельбы в торговом центре в Висконсине никто не погиб, заявил ABC News мэр города Уоатоса Деннис Макбрайд.
Градоначальник уточнил, что при инциденте несколько людей пострадали, однако угрозы их жизни нет. Подозреваемый в преступлении скрылся, добавил Макбрайд.
Обстоятельства стрельбы уточняются. Как сообщает телеканал, на месте работают 75 полицейских. Отмечается также, что на происшествие обратило внимание ФБР.
По информации правоохранительных органов, торговый центр сейчас закрыт.
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В мире , Происшествия , Торговый центр , ФБР , телеканал АВС , Висконсин , США
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