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В ВОЗ сравнили нынешнюю ситуацию с COVID-19 и начало пандемии 

RT на русском 1 час назад
В ВОЗ сравнили ситуацию с COVID с началом пандемии
Фото: Reuters
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией и начальный период пандемии COVID-19.
По его словам, за прошедший месяц было зафиксировано больше случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии.

«За прошедшие четыре недели было сообщено о большем количестве случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии. По всей Европе и в Северной Америке продолжают целиком заполняться больницы и палаты интенсивной терапии», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он заявил о появлении обнадёживающих новостей, касающихся исследований вакцин от COVID-19.
Ранее руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что Европа и США вновь стали эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости , США
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