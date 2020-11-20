Создание тайного КС в Белоруссии опровергли

Белорусский оппозиционер Сергей Дылевский заявил РИА Новости, что не располагает информацией о создании нового координационного совета (КС), а сформированный ранее совет, в президиум которого он входит, работает в штатном режиме.
Ранее нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью изданию Spiegel заявила, что координационный совет оппозиции Белоруссии больше не действует, создан новый совет, но имена его членов держатся в тайне для их защиты. По словам Алексиевич, "общение ведется через социальные сети".
"У меня об этом нет никакой информации. Координационный совет работает в штатном режиме", — заявил Дылевский.
Он также добавил, что "в первый раз слышит" о создании нового совета.
Со своей стороны еще один член президиума совета оппозиции Павел Латушко также подтвердил РИА Новости, что старый совет продолжает работать.
"Ничего неизвестно о подобных высказываниях (Алексиевич — ред.)", — добавил собеседник агентства.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В расширенный состав координационного совета входят свыше 5,5 тысячи человек, основной — около 50 человек. Все семь членов президиума совета являются фигурантами уголовных дел, в том числе арестованы или находятся за границей. Дылевский, который отбыл в Белоруссии административный арест, выехал в Польшу. Алексиевич, которая также входит в президиум координационного совета, выехала в Германию.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.