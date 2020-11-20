Трамп оставит Байдену в наследство войну 

«Мы не приветствуем кризис. Мы не приветствуем войну. Мы не собираемся начинать войну. Но мы не гонимся за переговорами и ради переговоров», — заявил Дехган.

По мнению советника, Запад не сможет принять иранские баллистические ракеты, и переговоры тут не помогут. А Тегерану ракеты необходимы как «сдерживающий фактор» для его противников.

«Иран не будет вести переговоры о своей оборонительной мощи … ни с кем ни при каких обстоятельствах. Ракеты — это символ огромного потенциала, который есть у наших специалистов, молодежи и промышленных центров», — заявил Дехган.

Советник предостерег от любой военной эскалации в США в последние недели пребывания Трампа у власти.

«Локальный конфликт может превратиться в полноценную войну. Определенно, Соединенные Штаты, регион и мир не выдержат такого всеобъемлющего кризиса», — заявил он.

Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что готов вернуться к обсуждению ядерной сделки.

Как сообщал «Рамблер», так называемая ядерная сделка — соглашение, получившее название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, ранее введенных против него. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской ядерной сделки. В начале 2020 года после убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран заявил, что также не намерен больше придерживаться СВПД.