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Трамп оставит Байдену в наследство войну 

Вероника Полынина 29 минут назад
Трамп оставит Байдену в наследство войну
Фото: EPA
Перед уходом с поста президента США Дональд Трамп может развязать войну против Ирана, которая перерастет в полноценную войну на Ближнем Востоке. Об этом в интервью Associated Press заявил советник верховного лидера Ирана, бывший министр обороны Хоссейн Дехган.

«Мы не приветствуем кризис. Мы не приветствуем войну. Мы не собираемся начинать войну. Но мы не гонимся за переговорами и ради переговоров», — заявил Дехган.

По мнению советника, Запад не сможет принять иранские баллистические ракеты, и переговоры тут не помогут. А Тегерану ракеты необходимы как «сдерживающий фактор» для его противников.

«Иран не будет вести переговоры о своей оборонительной мощи … ни с кем ни при каких обстоятельствах. Ракеты — это символ огромного потенциала, который есть у наших специалистов, молодежи и промышленных центров», — заявил Дехган.

Советник предостерег от любой военной эскалации в США в последние недели пребывания Трампа у власти.
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«Локальный конфликт может превратиться в полноценную войну. Определенно, Соединенные Штаты, регион и мир не выдержат такого всеобъемлющего кризиса», — заявил он.

Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что готов вернуться к обсуждению ядерной сделки.
Как сообщал «Рамблер», так называемая ядерная сделка — соглашение, получившее название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, ранее введенных против него. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской ядерной сделки. В начале 2020 года после убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран заявил, что также не намерен больше придерживаться СВПД.
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В мире , Хоссейн Дехган , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Associated Press
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