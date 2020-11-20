Макрон отомстит Эрдогану в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с Эммануэлем Макроном выступил за международного признание самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, хотя сам Ереван никаких шагов в этом направлении не делает. Парламент Франции уже обсуждает соответствующую инициативу и, с точки зрения эксперта, Макрон может поддержать независимость НКР для реализации собственных целей, в том числе в преддверии новых президентских выборов. Однако подключение других государств к этому вопросу выглядит маловероятным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о принципиальной важности международного признания самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР или Арцах). Об этом глава армянского правительства сказал в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В этом контексте стороны подчеркнули важность сохранения мира в регионе и дальнейшей разрядки напряженности, а также отметили необходимость возобновления деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

«Собеседники подчеркнули необходимость полного возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Обсуждался вопрос обеспечения безопасного возвращения (в Карабах) десятков тысяч людей, покинувших свои дома за последние недели. Отмечена важность сохранения религиозного, исторического и культурного наследия Арцаха», — заявили в пресс-службе армянского правительства.

При этом позиция Макрона по статусу НКР в сообщении не указывается, хотя 19 ноября французский лидер провел видеоконференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном по карабахскому вопросу.

В Елисейском дворце отмечают, что президент Франции проинформировал обе стороны об оказании гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха.

«Прекращение боевых действий должно теперь позволить возобновить переговоры на основе доброй воли с тем, чтобы защитить население Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение в условиях должной безопасности десятков тысяч людей, покинувших в последние недели свои дома», — объявил Макрон.

Кроме того, французский лидер указал на желание Парижа добиться принятия мер по защите культурного наследия и религиозного достояния региона, что уже обсудил с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле. Франция выступает за консолидацию достигнутых договоренностей по прекращению огня в Нагорном Карабахе, а также поддерживает создание формы международного контроля за соблюдением перемирия.

В Елисейском дворце отдельно подчеркнули, что Париж беспокоит наличие иностранных боевиков в регионе, в особенности тех, которые прибыли туда при помощи Турции из Сирии . В данном контексте Франция опасается возможного участия Анкары в проведении миротворческих операций в Нагорном Карабахе.

Впрочем, если Макрон напрямую не стал озвучивать свое мнение по статусу НКР в диалоге с лидерами Азербайджана и Армении, за него это готовы сделать французские депутаты.

25 ноября сенат Франции рассмотрит резолюцию, в которой парламентарии призывают власти страны признать независимость Нагорного Карабаха.

«Только независимость НКР может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — отмечал французский сенатор Брюно Ретайо.

В данный момент мировое сообщество, в том числе Армения и Франция, официально не признают независимость Арцаха. По факту регион, с точки зрения международного права, является частью Азербайджана. То есть шестинедельное противостояние между силами Еревана, НКР и Баку на бумаге было возвращением своих территорий со стороны азербайджанских властей.

Путь Франции

Нагорный Карабах до сих пор не признан ни одним из ведущих мировых государств, но, как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский , Франция действительно может пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

Эксперт указывает на несколько причин, которые могут подвигнуть Париж к признанию Нагорно-Карабахской республики. Во-первых, последнее военное обострение в Карабахе пыталась предотвратить минская группа ОБСЕ, в которой Россия, США и Франция являются сопредседателями.

В конечном счете вопрос был решен в трехстороннем формате — Москва, Ереван, Баку. С точки зрения других сопредседателей минской группы это выглядело как девальвация их роли.

«Франция это переживала более чувствительно, потому что у нее самая большая в ЕС армянская диаспора — третья в мире после России и США. Французская армянская диаспора тяжело переживала вспышку военных действий в Нагорном Карабахе, поэтому решение по статусу НКР является определенным жестом. Париж к карабахским вопросам не равнодушен, более того, Франция стала первой страной Евросоюза, признавшей геноцид армян в Османской империи», — отметил Рубинский.

Во-вторых, во Франции очень сложная ситуация с исламистским терроризмом и карабахский вопрос здесь также актуален. Последние теракты на французской территории переплелись с противостоянием Парижа и Анкары. И роль, которую Турция играет в Карабахе, во Франции резко критикуется — турецкая сторона активно поддерживает Азербайджан и по некоторым данным даже способствовала переброске в регион сирийских боевиков, на что не раз указывал Елисейский дворец.

«Противостояние между Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом параллельно идет по целому ряду вопросов, вплоть до военного в Восточном Средиземноморье.

То есть некоторые корректировки в отношении Нагорного Карабаха — отчасти ответ Турции», — указал эксперт.

В-третьих, текущая ситуации в республике, связанная с крупными терактами, а также пандемией коронавируса COVID-19, требует от французского руководства эффектных действий, считает Рубинский. Тем более, что через полтора года должны состояться новые президентские выборы, где Макрон вновь будет кандидатом на пост главы государства.

«Вероятно, французская сторона действительно пойдет на признание НКР, но какие тут будут дальнейшие последствия сказать трудно. Существуют большие сомнения в том, что другие мировые государства, в том числе ЕС, последуют примеру Франции», — подчеркнул Юрий Рубинский.

Тут стоит указать, что Макрон все же не должен следовать решению сената Франции, если соответствующая резолюция по статусу НКР будет принята в рамках слушания. Документ носит рекомендательных характер и исполнительная власть может принять их к сведению, но не обязана выполнять.

Подобные призывы в отношении признания Нагорно-Карабахской республики уже были в других государствах. В частности, шесть лет назад семь американских штатов направили соответствующие резолюции на рассмотрение конгресса и президента, однако США не стали менять свою позицию по статусу НКР.

Армянское лоббирование

Впрочем, говоря о ситуации вокруг признания или непризнания Арцаха стоит рассмотреть участие Армении в этом вопросе. Пашинян не раз выступал с призывами по изменению статуса НКР в международном сообществе, и даже сам обещал рассмотреть этот вопрос. Однако за почти 30-летнюю историю противостояния Армении и Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном, Ереван так и не признал независимость своего де-факто протектората.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов, в настоящее время Армения находится в весьма тяжелом положении, она не может быть ведущей стороной в этом процессе.

Страна переживает политический кризис и крупнейший внешнеполитический провал по итогам шестинедельного противостояния, поэтому ей необходима поддержка одной или нескольких ведущих держав.

«Это что касается ожиданий, а в реальности призыв Пашиняна — это послание мировому сообществу, попытка привлечь внимание к проблемам Армении и Карабаха. Речь идет о вопросах гуманитарного характера — исходе армянского населения и сохранении памятников. Вероятность того, что одна из крупных держав в нынешней ситуации признает НКР — не очень высока. За все время противостояния никакого признания от ведущих государств не было», — добавил эксперт.

Армения, как и другие страны региона, также не собиралась признавать НКР, из-за чего мировые лидеры не отдавали серьезного внимания этой проблеме, продолжил Муханов, положение дел всех устраивало. По сути, внешнеполитические контакты Нагорно-Карабахской республики крайне ограничены, и де-факто завязаны на Содружество непризнанных государств, куда также входят Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.

«Периодически в кабмине или парламенте Армении данный вопрос поднимается, в том числе они призывают диаспору к работе в этом направлении в других государствах. Однако армянский лоббизм в крупных державах — США, Франции или России, — был заточен на признание другого важного момента, а именно геноцида армян. В этом вопрос они достигли определенных успехов, когда по Карабаху каких-либо сверхусилий все же не было. По факту статус НКР не был приоритетной задачей для Армении, ей скорее была защита самого Карабаха», — резюмировал эксперт.

В подобных условиях нельзя утверждать, что Ереван пойдет на признание НКР даже если соответствующий шаг сделает Франция. Более того, пока предпосылок для того, чтобы международное сообщество в целом готово поддержать независимость самопровозглашенной республики не прослеживается.

Как отмечал президент России Владимир Путин , сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие.

«Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше — это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса», — подчеркивал глава государства.