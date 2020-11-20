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Белорусская оппозиция создала новый тайный совет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
В Белоруссии создан тайный координационный совет
Фото: РИА Новости
Белорусская оппозиция сформировала свой новый координационный совет, заявила белорусская писательница, нобелевский лауреат и член действующего координационного совета Светлана Алексиевич.
Имена участников нового координационного совета оппозиции Белоруссии держатся в тайне, заявила Алексиевич в беседе с изданием Spiegel, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Алексиевич уехала из Белоруссии. Пресс-служба КС сообщила, что Алексиевич покинула Белоруссию и отправилась в Германию на лечение, писательница давно планировала отъезд.
Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входили семь человек.
После выборов президента Белоруссии штаб экс-кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.
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В мире , Светлана Тихановская , Светлана Алексиевич , РИА Новости , Германия
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