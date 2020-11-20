"Ошибка Шерлока Холмса": «прокол» украинцев о ядерном оружии в Крыму

Изначально слухи о переброске на полуостров ядерного оружия из России возникли в 2016 году. Тогда об этом заявил депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев
. Именно он заявил, что Москва отправила в Крым шесть ядерных боеголовок. Недавно, как сообщал «Рамблер», тему поднял глава Совета безопасности Алексей Данилов
, а его заместитель Сергей Кривонос в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, что знает, где на полуострове расположено российское ядерное оружие. По его словам, смертоносные ракеты базируются в бывшем советском пункте хранения ядерного оружия "Феодосия-13" в поселке Краснокаменка, а также на базе военно-морского флота в Балаклаве под Севастополем.