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"Ошибка Шерлока Холмса": «прокол» украинцев о ядерном оружии в Крыму

Павел Тиунов
51 минуту назад
Заявление о том, что Киеву известно расположение российских ядерных бомб в Крыму не выдерживает критики, заявил «Московскому комсомольцу» военный эксперт Алексей Валюженич. По его словам, украинцы допустили ошибку «по Шерлоку Холмсу», которая разрушила всю «легенду».
"Ошибка Шерлока Холмса": «прокол» украинцев о ядерном оружии в Крыму
Фото: ReutersReuters
Изначально слухи о переброске на полуостров ядерного оружия из России возникли в 2016 году. Тогда об этом заявил депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев. Именно он заявил, что Москва отправила в Крым шесть ядерных боеголовок. Недавно, как сообщал «Рамблер», тему поднял глава Совета безопасности Алексей Данилов, а его заместитель Сергей Кривонос в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, что знает, где на полуострове расположено российское ядерное оружие. По его словам, смертоносные ракеты базируются в бывшем советском пункте хранения ядерного оружия "Феодосия-13" в поселке Краснокаменка, а также на базе военно-морского флота в Балаклаве под Севастополем.
Комментируя заявление Кривоноса, военный эксперт Алексей Валюженич призвал журналистов не верить словам украинского генерала. По словам аналитика, военный допустил одну важную ошибку в заявлении, которая «как по Шерлоку Холмсу» погубила всю версию. По словам Валюженича, в Балаклаве некогда стояли подводные лодки с ядерным боезапасом. Однако по мере того, как субмарины модернизировались и становились больше в размерах, пункт хранения ядерного оружия становился для них мал. Все кончилось тем, что ядерное оружие оттуда вывезли и открыли объект для посещения туристов.
В мире,Алексей Данилов,Мустафа Джемилев,Шерлок Холмс,Верховная Рада,Московский комсомолец,Республика Крым,Киев,
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