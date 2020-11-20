"Ошибка Шерлока Холмса": «прокол» украинцев о ядерном оружии в Крыму

Комментируя заявление Кривоноса, военный эксперт Алексей Валюженич призвал журналистов не верить словам украинского генерала. По словам аналитика, военный допустил одну важную ошибку в заявлении, которая «как по Шерлоку Холмсу» погубила всю версию. По словам Валюженича, в Балаклаве некогда стояли подводные лодки с ядерным боезапасом. Однако по мере того, как субмарины модернизировались и становились больше в размерах, пункт хранения ядерного оружия становился для них мал. Все кончилось тем, что ядерное оружие оттуда вывезли и открыли объект для посещения туристов.