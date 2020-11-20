Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Страны ЕС договорились о введении против Белоруссии принципиально нового вида санкций того, который в своем обращении к парламенту Франции предложила Тихановская. Под ударом окажутся целые компании и конкретные предприниматели, которых называют «кошельками Лукашенко». Батька и прежде реагировал на такого рода меры болезненно. А сейчас они бьют по самому уязвимому месту его системы.

Месяц спустя «недоразумение» исправили, расширив ограничения и на президента тоже, но получилось почти так же смешно. Представляется, что быть невъездным в ЕС и не иметь там активов для Батьки не проблема – он под ровно такими же санкциями правил большую часть своего президентства.

Но теперь пошел более серьезный разговор. В четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на уровне глав МИД стран–членов ЕС согласован новый пакет ограничений против Белоруссии. Если прежде их вводили против чиновников и силовиков, то теперь они затронут госструктуры и организации, а также бизнесменов, которых в ЕС связывают с белорусской властью.

Другими словами, удар придется по тем, кого считают «кошельками Лукашенко». Для них и для принадлежащих им компаний европейские санкции – проблема гораздо более существенная, чем для руководства белорусской милиции и избиркома.

Кто именно попадет в черный список пока неизвестно – он в стадии составления. Но можно предположить, что он вряд ли обойдется без Владимира Пефтиева . Считается, что в Белоруссии нет олигархов, но свои «капитаны бизнеса» все-таки есть. К власти лояльны все без исключения, но среди тех, кто имеет к Батьке особую близость, всегда выделяют Пефтиева, называя его «самым богатым человеком страны» и «персональным инвестором Лукашенко».

Сфера ответственности этого бизнесмена – экспорт вооружений, высокие технологии и игровой бизнес.

Сам Лукашенко особую близость с Пефтиевым отрицает, но на премьерное введение санкций против него в 2011-м (отменены три года спустя) отреагировал очень уж эмоционально, назвав еврочиновников «подонками и негодяями».

Текущий санкционный ренессанс президента тоже вряд ли обрадует. Совершенно не важно, почему «капитанам бизнеса» резко осложнят их предпринимательскую и личную жизнь» (считается, тот же Пефтиев, к примеру, большую часть времени привык проводить на Мальте) – ради «борьбы за демократию» или в рамках недобросовестной конкуренции. Важно, что лишних денег ни у окружения Лукашенко, ни у Белоруссии сейчас нет – борьба с революцией обходится системе дорого.

Общепринятым стало утверждение, что в противостоянии с оппозицией победил Лукашенко. Это так, если победа означает только лишь удержание власти. Но реальная ситуация в республике сложнее: борьба все еще идет, и от того, что она кажется бесперспективной для оппозиции, она не становится менее выматывающей для власти.

Лукашенко не победил в том смысле, что не преодолел политический кризис, не унял народное недовольство, не «прекратил этот бардак», хотя обещал неоднократно и перепробовал уже все способы. Протесты и стычки с милицией продолжаются уже более трех месяцев. К примеру, в минувшее воскресенье, когда традиционно проходят наиболее крупные шествия, было задержано около тысячи человек.

Расходы на чиновников и силовиков (на них держится система) все это время росли, а поступления в бюджет, напротив, сокращались – за счет выбывания тех, кто в систему не вписался.

В начале протестов замечали, что одна только заглушка мобильного интернета в дни оппозиционных акций весьма дорогое удовольствие с точки зрения упущенной прибыли для страны, где активно развивают IT-кластер. Теперь о таких мелочах даже не вспоминают: интернет по-прежнему глушат, а от кластера уже мало что осталось – резиденты либо уходят в другие страны, либо готовятся это сделать.

Меж тем эта сфера была главной точкой роста белорусской экономики. Большинство прочих ее секторов переживают сокращение или стагнацию . Инвесторы не идут в страну, беременную революцией и не имеющую финансовых перспектив.

Параллельно страдает госуправление – власть вынуждена делать ставку на абсолютную лояльность, за счет чего теряет менее лояльных, но более профессиональных.

В конечном счете абсолютно все проявления белорусской недореволюции так или иначе истощают экономику республики. Президент Лукашенко хотел бы вернуться к прежним временам и «тихо развивать народное хозяйство», но вынужден заниматься перманентной борьбой с «партизанами» – а она продолжается, поскольку направлена персонально на Лукашенко как президента. Замкнутый круг, определяющий войну на истощение.

Теперь к этой войне подключился Евросоюз – уже не формально, а с реальными убытками для хозяйственной системы Батьки.

Предлог – гибель художника Романа Бондаренко . Неделю назад он умер в госпитале от побоев, нанесенных, по мнению оппозиции и свидетелей, переодетыми силовиками в масках или «дружинниками» Лукашенко. История это трагичная, в Белоруссии – громкая, не первая в своем роде: за время протестов погибли или были убиты при странных обстоятельствах еще как минимум шесть человек.

Но в данном случае важен не предлог, а то, что в деле экономического давления на Минск Брюссель явно набирает темп, действует быстрее и жестче, чем раньше, и на ходу дискутирует дальнейшее ужесточение мер.

Высказывается пожелание, чтобы они били по Лукашенко и его клевретам, а не по простым белорусам. Но при этом обсуждается и вариант с введением ограничений против тех заводов, которые провели увольнения участвовавших в стачках рабочих . Это почти все крупные промышленные предприятия республики, так что не задеть простых белорусов никак не получится, если это действительно важно.

Параллельно Брюссель и отдельные страны ЕС продолжают наращивать контакты со Светланой Тихановской . Про нее уже успели позабыть не только в России, но и многие в Белоруссии, благо процессы там идут без какого-либо ее участия. Но в Европе она скорее приобретает популярность, чем идет к забвению.

Кстати, новые санкции Тихановская при желании может выставить за свой персональный политический успех, в пользу этого говорит последовательность событий.

В конце сентября, когда из всей Европы белорусские протесты занимали только Литву и Польшу, Лукашенко вступил в заочную перепалку с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках которой нахамил известному своей болезненной обидчивостью коллеге. Вскоре после этого Евросоюз все-таки согласовал первые санкции, а Тихановская удостоилась чести выступить перед Национальным собранием Франции. Выступая, она призвала ударить новыми санкциями по «кошелькам Лукашенко». Что мы сейчас и имеем.

Все это может быть простым совпадением. Но, как бы там ни было, прежде пассивный в деле борьбы с Лукашенко Евросоюз начал прицельно подтачивать белорусскую экономику – самое уязвимое место режима в долгосрочной перспективе.