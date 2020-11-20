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Министр обороны Армении подал в отставку 

Lenta.ru 25 минут назад
Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.
Новым главой ведомства собираются назначить Вагаршака Арутюняна, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он был министром обороны в 1999-2000 годы.
В Министерстве обороны Армении пока отказываются давать официальные комментарии.
Работа миротворцев в Карабахе попала на видео
Ранее бывший начальник службы военного контроля оборонного ведомства Мовсес Акопян обвинил военно-политическое руководство Армении в многочисленных ошибках во время боевых действий в Нагорном Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение.
В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как премьер-министр Армении вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, под контроль Азербайджана переходит ряд районов, в регионе будут находиться российские миротворцы.
Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.
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Комментарии 9
В мире , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Министерство обороны , ИА Sputnik , Армения , Ереван
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