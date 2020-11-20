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Киев уличили в убийстве украинцев 

Павел Тиунов 40 минут назад
Киев уличили в убийстве украинцев
Фото: ТАСС
Украинские власти принимают участие в убийстве своих сограждан, отказываясь от российской вакцин от коронавируса, заявил депутат Верховной Рады Олег Волошин. Он напомнил, что в стране пока нет никакой альтернативы препарату из РФ, сообщает РБК.
В конце августа, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет возможности разработать собственную вакцину от коронавируса. Спустя два месяца он отметил, что работа в этом направлении уже ведется. Глава государства подчеркнул, что у украинских ученых уже есть на руках определенные «материалы» и исследования.
При этом он отметил, что относительно российской вакцины у украинских властей сложилась принципиальная позиция: препарат у Москвы не закупать, производство на своей территории не организовывать.
Депутат Верховной Рады Олег Волошин, комментируя ситуация заметил, что позицию Киева можно было бы уважать, если бы украинские власти предложили для своих сограждан альтернативу в виде иной иностранной вакцины. Поэтому в настоящее время отказ от российской вакцины, по его мнению, похож на «соучастие в убийстве украинцев».
Между тем на прошлой неделе российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Индию для клинических испытаний. Местные власти надеются, что в случае благоприятного исхода препарат можно будет использовать в качестве прививок для местного населения. Турецкие власти также изъявили желание принять участие в производстве российской вакцины от коронавируса. Сначала, согласно местному законодательству, российскую вакцину подвергнут исследованиям в токсикологической лаборатории. В Венгрии также приняли решение приобрести небольшую партию российской вакцины для того, чтобы исследовать ее на своей территории и принять решение о возможном большом закупе.
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Комментарии 1
В мире , Олег Волошин , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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