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Трамп нашел способ победить Байдена на выборах 

Lenta.ru и ещё 3 26 минут назад
Трамп нашел способ победить Байдена на выборах
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел способ победить кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Трамп отметил, что у него достаточно информации о нарушениях во время голосования, чтобы изменить его результаты как минимум в четырех штатах. Президент подчеркнул, что таким образом именно он получит необходимое число голосов выборщиков. Он также поинтересовался, почему Байден так спешно формирует свой кабинет, когда расследователи президента обнаружили столько мошеннических голосов.
Помимо этого, американский лидер призвал суды и законодательные органы найти в себе смелость и сделать то, что требуется для обеспечения целостности выборов и самих США.
Ранее суд в американском штате Пенсильвания отклонил иск штаба Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными поданные по почте избирательные бюллетени. В решении суда говорится, что «истец требует лишить права голоса почти семь миллионов избирателей, при этом представляет безосновательные юридические аргументы и не подтвержденные доказательствами обвинения».
3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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