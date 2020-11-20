Кашель Путина испугал британцев

По версии Daily Mail, видео с онлайн-совещания отредактировали, чтобы «приступ кашля Путина казался менее серьезным».

Газета отмечала, что российский президент выразил обеспокоенность «тревожным» ростом смертности от коронавируса.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Сети обратили внимание, как Путин закашлялся во время видеосовещания с членами правительства, посвященного коронавирусу.