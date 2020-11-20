Кашель Путина испугал британцев

Портал «ИноСМИ» собрал
комментарии британских интернет-пользователей о кашле Владимира Путина
. Внимание пользователей привлек материал
Daily Mail, посвященный здоровью российского президента.
Фото: скрин Youtubeскрин Youtube
«68-летнему российскому президенту пришлось приложить усилия, чтобы закончить фразу во время разговора об «острых финансовых проблем» с чиновниками», - отметил таблоид.
По версии Daily Mail, видео с онлайн-совещания отредактировали, чтобы «приступ кашля Путина казался менее серьезным».
Газета отмечала, что российский президент выразил обеспокоенность «тревожным» ростом смертности от коронавируса.
«Ну, уж если и он встревожен, значит, дела еще хуже, чем мы думаем», - написал в комментариях Politoke.
«А куда подевалась вакцина «Спутник»?» - поинтересовался gary 76.
«Большой медведь пойдет на поправку после небольшой спячки», - выразил уверенность Happy slapping.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Сети обратили внимание, как Путин закашлялся во время видеосовещания с членами правительства, посвященного коронавирусу.
Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
заявил, что самочувствие президента «абсолютно нормальное».