Названа дата распада НАТО 

Турецкий эксперт Хасан Дженгиз в беседе с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» заявил , что дни НАТО как влиятельного военного блока сочтены. По мнению эксперта, Североатлантический альянс перестанет существовать уже через несколько лет.

Ранее востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» указал на необычную просьбу США и Франции, адресованную России. Вашингтон и Париж попросили Москву объяснить им роль Турции в решении карабахского конфликта. Эксперт выразил недоумение, почему американские и французские власти не обратились напрямую к президенту Турции Реджепу Эрдогану

«Что нынче в блоке (НАТО) происходит?» — поинтересовался Сатановский.

Журналисты переадресовали вопрос главе турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасану Дженгизу. Он пояснил, что НАТО постепенно разрушается, поскольку «мозговая система» альянса «вымерла». Как результат, блок, по его мнению, не может обеспечить безопасность своих членов.

«По моему прогнозу, развал ожидается к 2022-2023 году», — заявил Дженгиз.

Распад НАТО ознаменует выход из военного блока Турции, отметил эксперт. Россия, по его словам, может воспользоваться ситуацией и укрепить взаимоотношения, например, с Германией и Турцией, создав новый альянс.