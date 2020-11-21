Коронавирус нового типа: В мире началась третья волна

Южной Корее за прошедшие сутки выявили 386 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Из них 361 случай заболевания связан с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Эксперты предполагают, что Южная Корея столкнулась с третьей волной заболеваемости COVID-19. В частности, впервые с конца августа в республике выявляют более 300 зараженных ежедневно на протяжении четырех суток подряд.

Всего в Южной Корее подтвердили 30 403 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 20 ноября в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 503 человека.