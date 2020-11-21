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В Южной Корее за сутки выявили почти 400 зараженных коронавирусом 

ИА Regnum и ещё 1 22 минуты назад
Коронавирус нового типа: В мире началась третья волна
Фото: ТАСС
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 386 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
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Из них 361 случай заболевания связан с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Эксперты предполагают, что Южная Корея столкнулась с третьей волной заболеваемости COVID-19. В частности, впервые с конца августа в республике выявляют более 300 зараженных ежедневно на протяжении четырех суток подряд.
Всего в Южной Корее подтвердили 30 403 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 20 ноября в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 503 человека.
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В мире , Южная Корея
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