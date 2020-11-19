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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

RT на русском
1 час назад
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Фото: ReutersReuters
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 55,928 млн случаев коронавирусной инфекции.
За сутки в мире выявили более 594 тыс. заболевших.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности превысило 1,344 млн.
Больше всего инфицированных в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.
В мире,Александр Гинцбург,ВОЗ,
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