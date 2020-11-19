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«Больше ни одного евро»: ЕС «накажет» Лукашенко 

Вероника Полынина 16 минут назад
«Больше ни одного евро»: ЕС «накажет» Лукашенко
Фото: РИА Новости
Евросоюз отказался давать деньги «режиму Лукашенко». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.
В рамках пересмотра отношений ЕС с Белоруссией Брюссель принял решение отменить материальную помощь Белоруссии. Все средства для этой страны будут направлены неправительственным организациям (НПО).

«Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Белоруссии через различные неправительственные организации», — заявил Боррель.

В августе Евросоюз объявил о выделении Белоруссии 53 млн евро. 50 млн евро предполагалось направить на борьбу с пандемией, 3 млн — «на помощь жертвам репрессий» и поддержку гражданского общества.
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9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. В Евросоюзе не признали результаты голосования и сформировали санкционный список в отношении белорусских официальных лиц, куда попал и президент страны Александр Лукашенко.
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В мире , Светлана Тихановская , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , ЕС , ИТАР-ТАСС
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