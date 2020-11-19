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Украина раскрыла местонахождение ядерных бомб РФ в Крыму 

Павел Тиунов 26 минут назад
Украина раскрыла местонахождение ядерных бомб РФ в Крыму
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос назвал расположение российского ядерного оружия в Крыму, сообщает «Московский комсомолец». Речь идет о шести ядерных боеголовках и ракетах-носителях.
Журналисты напомнили, что изначально слухи о переброске на полуостров ядерного оружия из России возникли в 2016 году. Тогда об этом заявил депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев. Именно он заявил, что Москва отправила в Крым шесть ядерных боеголовок.
Недавно тему поднял глава Совета безопасности Алексей Данилов, а его заместитель Сергей Кривонос в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, что знает где на полуострове расположено российское ядерное оружие.
По его словам, смертоносное оружие базируется в бывшем советском пункте хранения ядерного оружия "Феодосия-13" в поселке Краснокаменка, а также на базе военно-морского флота в Балаклаве под Севастополем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Кривонос, который является генералом украинской армии заявил, что президент России Владимир Путин опасается начинать полномасштабные военные действия против Киева, поскольку огромные потери среди российских солдат могут дестабилизировать ситуацию в РФ.

«Они (российские власти — прим. ред.) понимают, что огромное количество потерь, которые получат их Вооруженные силы, — это поток гробов, которые пойдут в Россию», — заявил генерал.

По его словам, за последние 6,5 лет украинцы стали опытными и «прекрасно замотивированными солдатами», которые могут дать отпор любому врагу.
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Комментарии 23
В мире , Армия , Оружие , Владимир Путин , Алексей Данилов , Мустафа Джемилев , Верховная Рада , Московский комсомолец
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