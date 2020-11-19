«Заслужили»: предсказана холодная война за Крым 

«Заслужили»: политолог пригрозил холодной войной за Крым
Политолог Евгений Сатановский призвал российские власти ответить на принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию Украины по Крыму, подчеркнув, что если «хотят холодной войны», то она будет. Об этом пишет «Царьград».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. 18 ноября комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую «временную оккупацию» Крыма Россией, нарушения прав человека на полуострове и «подавление национальной идентичности». «За» резолюцию высказались 63 страны, 85 воздержались, а 22 проголосовали «против».
По мнению политолога Евгения Сатановского, России стоит запомнить и учитывать в дальнейшем, кто именно из стран поддержал эту резолюцию.
«Им же когда-нибудь от нас что-нибудь понадобится? Ну и поблагодарить их тогда. С процентами, с привязкой к индексу цен, с учётом инфляции… Хотят холодной войны — будет им холодная война… Заслужили», — подчеркнул Сатановский.
Он также указал на то, что саму Украину не спешат осуждать за реальные, а не выдуманные военные преступления в Донбассе, и за водную блокаду Крыма.
В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.