«Заслужили»: предсказана холодная война за Крым 

«Заслужили»: политолог пригрозил холодной войной за Крым

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. 18 ноября комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую «временную оккупацию» Крыма Россией, нарушения прав человека на полуострове и «подавление национальной идентичности». «За» резолюцию высказались 63 страны, 85 воздержались, а 22 проголосовали «против».

По мнению политолога Евгения Сатановского, России стоит запомнить и учитывать в дальнейшем, кто именно из стран поддержал эту резолюцию.

«Им же когда-нибудь от нас что-нибудь понадобится? Ну и поблагодарить их тогда. С процентами, с привязкой к индексу цен, с учётом инфляции… Хотят холодной войны — будет им холодная война… Заслужили», — подчеркнул Сатановский.

Он также указал на то, что саму Украину не спешат осуждать за реальные, а не выдуманные военные преступления в Донбассе, и за водную блокаду Крыма.

В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.