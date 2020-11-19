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Байден натравит на Россию «политических ястребов»

Павел Тиунов
19 минут назад
Президентство Джо Байдена не сулит для России ничего хорошего, заявил «Свободной прессе» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, немало проблем Москве могут создать женщины из команды демократа, которых он называет «политическими ястребами».
Байден натравит на Россию «политических ястребов»
Фото: ReutersReuters
Блохин подчеркнул, что особенность политики Байдена будет заключаться в налаживании отношений со странами, с которыми при Трампе Россию связывали антиамериканские взгляды. Речь об Иране и Китае. Говоря о КНР, эксперт подчеркнул, что «риторика крестового похода против китайцев исчезнет», а торговые войны забудутся сами собоой.
«Такая политика будет отрывать Россию от Китая, и создавать для нас неблагоприятные условия в мире», - подчеркнул аналитик.
При этом вопрос, будет ли Байден реально управлять страной, по мнению Блохина, остается открытым. Не исключено, что власть сконцентрируется в руках будущего вице-президента Камалы Харрис.
«В команде Байдена — практически одни женщины. А женщины-политики в США — это «ястребы» почище мужчин», - пояснил эксперт.
Он припомнил Кондолизу Райс, Мадлен Олбрайт и Хилари Клинтон. Последней при президентстве Байдена прочат место постпреда США в ООН что не сулит Москве ничего хорошего, отметил Блохин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», писатель Захар Прилепин спрогнозировал появление в России женщины-политика наподобие Светланы Тихановской. Над образом белорусской оппозиционерки, по его мнению, работали не только политтехнологи, но и стилисты.
Они, уверяет писатель, специально облачили женщину в светлый плащ и нанесли оригинальный макияж. Их задача, по словам политика, была создать образ «сильной, стильной и не сломленной женщины». Прилепин уверен, что в России «тоже такая скоро появится». При этом он заранее предсказал, какая судьба ждет российскую женщину-политика. Ее место, подчеркнул писатель, в итоге окажется «в одной коробке с Саакашвили», после того, как ее «поматросят и бросят».
В мире,Светлана Тихановская,Константин Блохин,Мадлен Олбрайт,Кондолиза Райс,Захар Прилепин,Джозеф Байден,Хиллари Клинтон,РАН,ООН,Москва,Россия,
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