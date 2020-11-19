Байден натравит на Россию «политических ястребов»

Блохин подчеркнул, что особенность политики Байдена будет заключаться в налаживании отношений со странами, с которыми при Трампе Россию связывали антиамериканские взгляды. Речь об Иране и Китае. Говоря о КНР, эксперт подчеркнул, что «риторика крестового похода против китайцев исчезнет», а торговые войны забудутся сами собоой.

При этом вопрос, будет ли Байден реально управлять страной, по мнению Блохина, остается открытым. Не исключено, что власть сконцентрируется в руках будущего вице-президента Камалы Харрис.

Они, уверяет писатель, специально облачили женщину в светлый плащ и нанесли оригинальный макияж. Их задача, по словам политика, была создать образ «сильной, стильной и не сломленной женщины». Прилепин уверен, что в России «тоже такая скоро появится». При этом он заранее предсказал, какая судьба ждет российскую женщину-политика. Ее место, подчеркнул писатель, в итоге окажется «в одной коробке с Саакашвили», после того, как ее «поматросят и бросят».