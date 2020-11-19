В Польше допустили развал ЕС из-за шантажа 

Польские власти посчитали бюджет Евросоюза на 2021-2027 гг. несправедливым и призвали ЕС отказаться от «шантажа» ради сохранения организации, заявил в эфире «Польского радио» глава администрации премьер-министра Польши Михал Дворчик.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Варшава наложила вето на проект европейского бюджета, поскольку документ предполагает реализацию идей одних стран за счет других. Премьер-министр Польши Матеуш Соравецкий подчеркнул, что согласно новому бюджету средства между членам ЕС распределяются несправедливо.
«ЕС — это не группа шантажа», — подчеркнул глава его администрации Михал Дворчик.
По его словам, власти некоторых европейских стран стремятся изменить существующее положение. Однако их усилия, считает Дворчик, могут привести к распаду Евросоюза.
В августе, как сообщал «Рамблер», российские аналитики заявили, что в странах Евросоюза вновь растут евроскептические настроения, а во Франции допускают выход страны из ЕС. Эксперты пришли к выводу, что французы недовольны тандемом с Германией и считают, что политика ЕС чаще всего направлена на пользу Берлину и в ущерб интересам Франции.
При этом евродепутат из Финляндии Лаура Хухтасаари заявила, что ЕС грозит «неизбежный» распад из-за планов по дальнейшей федерализации. По ее словам, Евросоюз плавно становится «новым СССР». Журналисты подчеркнули, что евроскептические мысли не посещали политиков, «пока Германия и Франция кормили крикливых союзников». Теперь из-за пандемии Парижу и Берлину приходится принуждать другие страны к экономии. Считается, что именно Франция является «кандидатом номер один» на выход из ЕС. Экономика страны самодостаточна и способна на высокотехнологичное производство.