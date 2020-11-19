Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Польше допустили развал ЕС из-за шантажа 

Павел Тиунов 34 минуты назад
В Польше допустили развал ЕС из-за шантажа
Фото: Reuters
Польские власти посчитали бюджет Евросоюза на 2021-2027 гг. несправедливым и призвали ЕС отказаться от «шантажа» ради сохранения организации, заявил в эфире «Польского радио» глава администрации премьер-министра Польши Михал Дворчик.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Варшава наложила вето на проект европейского бюджета, поскольку документ предполагает реализацию идей одних стран за счет других. Премьер-министр Польши Матеуш Соравецкий подчеркнул, что согласно новому бюджету средства между членам ЕС распределяются несправедливо.

«ЕС — это не группа шантажа», — подчеркнул глава его администрации Михал Дворчик.

По его словам, власти некоторых европейских стран стремятся изменить существующее положение. Однако их усилия, считает Дворчик, могут привести к распаду Евросоюза.
В августе, как сообщал «Рамблер», российские аналитики заявили, что в странах Евросоюза вновь растут евроскептические настроения, а во Франции допускают выход страны из ЕС. Эксперты пришли к выводу, что французы недовольны тандемом с Германией и считают, что политика ЕС чаще всего направлена на пользу Берлину и в ущерб интересам Франции.
При этом евродепутат из Финляндии Лаура Хухтасаари заявила, что ЕС грозит «неизбежный» распад из-за планов по дальнейшей федерализации. По ее словам, Евросоюз плавно становится «новым СССР». Журналисты подчеркнули, что евроскептические мысли не посещали политиков, «пока Германия и Франция кормили крикливых союзников». Теперь из-за пандемии Парижу и Берлину приходится принуждать другие страны к экономии. Считается, что именно Франция является «кандидатом номер один» на выход из ЕС. Экономика страны самодостаточна и способна на высокотехнологичное производство.
Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
Комментарии
В мире , Лаура Хухтасаари , Михал Дворчик , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
00:14
Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
01:26
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
Происшествия
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение