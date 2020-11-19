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Азербайджанских солдат обвинили в мародерстве 

Мария Иванова 1 час назад
Азербайджанских солдат обвинили в мародерстве
Фото: ТАСС
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что азербайджанские солдаты занимаются мародерством и вандализмом в карабахских селах. Видео с солдатами он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ничего необычного, просто азербайджанские солдаты в селе Аветараноц упражняются в стрельбе по бутылке, поставив ее на памятник погибшим воинам Великой Отечественной», — подписал он один из роликов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

На другом видео, по его словам, азербайджанские военные «побеждают армянский шкаф». На записи видно, как двое мужчин в военной формы в разгромленном доме разбивают стекла в серванте.
Автор Telegram-канал «Карнаухов» сравнил этих солдат с террористами.

«В этом видео, где доблестный азербайджанский воин сражается со шкафом есть одна важная деталь. У него за спиной женский рюкзак. Значит он мародерствует? Чем они занимаются в квартирах и домах? Грабят имущество? Также как и боевики ИГИЛ [запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.]? Это армия?» — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон.
8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии стратегически важного города — Шуши.
Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Россияне останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок.
Алиев утверждал, что миротворческая миссия будет совместной, в ней также примет участие Турция.
В рамках нового соглашения Армения должна вернуть Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.
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Комментарии 4
В мире , Армия , Ильхам Алиев , Александр Коц , Исламское государство , Комсомольская правда
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