В Ереване машина протаранила митингующих против Пашиняна 

В цепочку участников акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна въехал микроавтобус, сообщает Sputnik. Водитель не согласился объезжать митингующих, которые перекрыли улицу в Ереване

Инцидент произошел на улице Амиряна. Несколько протестующих взялись за руки и преградили путь транспорту. Все водители остановились. Однако автомобилист на микроавтобусе, выехавший с проспекта Маштоца не смирился с требованием ехать в объезд. На видео, которое снял очевидец событий, видно, что водитель сначала пытался договориться с митингующими. Затем постепенно начал накатывать на людей. В конце концов мужчина нажал на газ, минивэн рванул с места, сбив молодого парня и девушку. О возможных травмах демонстрантов ничего не известно.

Митинги в Ереване не утихают с 10 ноября. Люди, которых организовывают оппозиционные партии «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения», выходят на улицы с требованием освободить Никола Пашиняна от должности премьер-министра.

Поводом для протеста стало мирное соглашение между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым . При посредничестве в лице президента России Владимира Путина политики договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки.

Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году. После того, как в Ереване стало известно о подписании мирного соглашения. Сотни людей вышли к зданию правительства страны. Они назвали подписанное соглашение «капитуляцией». Позже протестующие ворвались в здание кабмина и начали его громить с требованиями выдать им премьер-министра.