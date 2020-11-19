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Украина поплатится за провокации в Крыму 

Артём Кульша 50 минут назад
Украинские диверсанты пожалеют об участии в операции по возвращению Крыма. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
В первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев анонсировал проведение внеплановых военных учений ВСУ совместно с Пограничной службой у границ Крыма, в ходе которых будет отработан комплекс мер по возвращению полуострова, а именно удары диверсионных групп по ключевым объектам 22-го армейского корпуса Черноморского флота Военно-морского флота России — штабам, узлам связи, складам с оружием и взлетно-посадочным полосам.
На днях китайское издание Sohu посвятило этому материал. «ПолитРоссия» его перевела. В нем сказано, что украинский план по возвращению Крыма нелеп, потому что численность диверсионных групп такова, что их шансы на успех аналогичны шансам победить скалу при помощи куриного яйца.
При этом автор публикации высказал мнение, что Киев понимает, что пока Крым не может быть возвращен, но при помощи учений пытается убедить украинцев в своей дееспособности, однако подобные провокации могут привести к довольно неприятным последствиям, а украинские солдаты пожалеют о своем участии в операции по захвату Крыма.
Журналист призвал Украину смириться с потерей полуострова и наладить нормальные отношения с Россией, тем самым получив шанс на стабилизацию ситуации в стране.
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В мире , Видео , Сергей Наев
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