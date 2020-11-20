Она отметила, что молдавские власти признали самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) частью переговорного формата, однако несмотря на все шаги, стороны так и не продвинулись в процессе реинтеграции территорий.

Конфликт в Приднестровье начался в 1990 году, когда ПМР отделилась от Молдавской ССР, так как не поддержала распад СССР. 2 марта 1992 года в регионе начались столкновения между полицией Молдавии и местным ополчением, в результате погибли около тысячи человек, десятки пострадали. Боевые действия продолжались до июля, пока в регион не ввели российский миротворческий контингент. Конфликт находится в стадии «заморозки».