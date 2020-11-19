Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Эрдогана вынесут на штыках за помидоры» 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
«Эрдогана вынесут на штыках за помидоры»
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли займет откровенно антироссийскую позицию и придет на помощь Украине, опасаясь, что его свои же «вынесут на штыках». Об этом заявил «Царьграду» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
Он отметил, что России даже не нужно будет отвечать Турции никакими военными средствами, достаточно будет экономических.

«Нам будет достаточно объявить российскому народу о том, чтобы он никогда не ездил на турецкие пляжи и никогда не покупал турецкие помидоры. И тогда турецкие военные политики вынесут Эрдогана из его резиденции на штыках», — уверен он.

При этом эксперт подчеркнул, что президент Турции «не идиот» и представляет, как Москва может отреагировать на его откровенно антироссийскую позицию. Эрдогану уже «не очень просто» из-за того, что Россия достаточно негативно относится к его политике в отношении Азербайджана.

«Но я думаю, что мы сумеем разрулить с Турцией эту ситуацию. Мы понимаем его геостратегические замашки, но мы понимаем и то, что Украина, привлекая на свою сторону не только турок, но и американцев, и другие страны НАТО, показывает этим, что она самостоятельно не способна решить ни украинскую, ни донбасскую проблему», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», в октябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер, в частности, заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией.
При этом накануне участники «Львовского форума безопасности» пришли в выводу, что укрепление связей с Турцией поможет помочь в борьбе с Россией и возвращению Крыма и Донбасса.
Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
Комментарии 50
В мире , Виктор Баранец , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , НАТО , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
01:26
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
Происшествия
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
01:07
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
Общество
Беженцы прибыли в Степанакерт и попали на видео
00:41
Беженцы прибыли в Степанакерт и попали на видео
Армия
Работа миротворцев в Карабахе попала на видео
01:54
Работа миротворцев в Карабахе попала на видео
Армия
Появилось видео подробностей убийства в детсаду
02:57
Появилось видео подробностей убийства в детсаду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение