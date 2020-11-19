«Эрдогана вынесут на штыках за помидоры» 

Он отметил, что России даже не нужно будет отвечать Турции никакими военными средствами, достаточно будет экономических.

«Нам будет достаточно объявить российскому народу о том, чтобы он никогда не ездил на турецкие пляжи и никогда не покупал турецкие помидоры. И тогда турецкие военные политики вынесут Эрдогана из его резиденции на штыках», — уверен он.

При этом эксперт подчеркнул, что президент Турции «не идиот» и представляет, как Москва может отреагировать на его откровенно антироссийскую позицию. Эрдогану уже «не очень просто» из-за того, что Россия достаточно негативно относится к его политике в отношении Азербайджана.

«Но я думаю, что мы сумеем разрулить с Турцией эту ситуацию. Мы понимаем его геостратегические замашки, но мы понимаем и то, что Украина, привлекая на свою сторону не только турок, но и американцев, и другие страны НАТО, показывает этим, что она самостоятельно не способна решить ни украинскую, ни донбасскую проблему», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», в октябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер, в частности, заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией.

При этом накануне участники «Львовского форума безопасности» пришли в выводу, что укрепление связей с Турцией поможет помочь в борьбе с Россией и возвращению Крыма и Донбасса.