Обзор иноСМИ: Людоед убил педофила 

Как Тихановская ответит на насилие в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Стокгольм по приглашению шведского правительства и дала интервью газете Dagens Nyheter. Она заверила, что протесты в Белоруссии не прекратятся, несмотря на усилившийся «террор» властей.

«Мы не сдаемся, но мы — мирные люди, которые не отвечают насилием на насилие», — подчеркнула Тихановская.

По ее мнению, Запад должен усилить экономическое давление на Александра Лукашенко , чтобы у режима закончились ресурсы на силовое подавление протестов.

Британцы испугались миллиардных потерь из-за России и Китая

Поражение в войне за космос из-за «безответственных» действий России и Китая может стоить Великобритании миллиард фунтов в день. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на командующего ВВС Великобритании Майка Уигстона.

Уигстон считает, что «агрессивные действия» Москвы и Пекина могут сделать часть земной орбиты полностью непригодной для использования. Он предупредил об «оружии направленной энергии», которое может ослепить датчики или повредить спутники, из-за чего те уйдут с устойчивой орбиты и сгорят в атмосфере Земли. Военный напомнил, что в 2007 году Китай уничтожил метеорологический спутник с помощью ракеты и создал более трех тысяч обломков. На них приходится около десяти процентов от объёма всего космического мусора на орбите.

Жизнь после пандемии: прогноз Билла Гейтса

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что коронавирус коренным образом изменит то, как человечество ведет бизнес. В беседе с CNBC он заявил , что люди будут совершать на 50 процентов меньше деловых поездок, а рабочих дней в офисе станет на 30 процентов меньше.

По словам Гейтса, в этом году он провел уже пять виртуальных круглых столов с руководителями фармацевтических компаний, хотя обычно лично посещал такие встречи в Нью-Йорке.

«Мы в какой-то степени вернемся в офисы, будем совершать деловые поездки, но в гораздо меньшем объеме. Мир частично перейдет на удаленку», — подчеркнул он.

Британец провел в тюрьме полжизни за попытку украсть пальто и телефон

Британцу Дэнни Уэзерсону было всего 17 лет, когда он был осужден по двум пунктам обвинения — за попытку украсть пальто и телефон. Как сообщает Mirror, мужчина попал в программу «заключения в целях общественной защиты», сейчас ему 32 года и он до сих пор остается под стражей.

«Заключение в целях общественной защиты» — форма наказания на неопределенный срок, введенная в Англии и Уэльсе для людей, чьи преступления недостаточны серьезны для пожизненного заключения. Однако эти люди, по мнению властей, слишком опасны, чтобы отпускать их на свободу. Программу отменили, но две тысячи осужденных по ней человек все еще остаются в тюрьмах в ожидании нового суда. По данным Mirror, кража, в которой участвовал Уэзерсон, была неудачной и от его действий никто не пострадал.

Людоед убил педофила в Британии

Заключенный британской тюрьмы Пол Фицджеральд задушил своего сокамерника, «страшнейшего педофила страны» Ричарда Хакла. Как сообщает Daily Mail, Фицджеральд заявил, что решил таким способом наказать Хакла за его преступления и хотел приготовить из него обед.

По данным издания, Фицджеральд напал на сокамерника с проводом, а затем воткнул карандаш ему в голову. Сотрудники тюрьмы застали его сидящим верхом на Хакле и что-то шепчущим ему на ухо. Хакл отбывал 22 пожизненных заключения за преступления в отношении 191 ребенка. Фицджеральд попал в тюрьму за сексуальное преступление в отношении взрослого человека.