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«Это уже агония»: Порошенко жестко ответил на угрозу Зеленского

Украина.ру
44 минуты назад
Экс-президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 18 ноября в своем Facebook ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который обещал штрафовать его за нарушение карантина выходного дня.
«Это уже агония»: Порошенко ответил на угрозу Зеленского
Фото: ТАССТАСС
«Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета" — здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом ограблении», — написал Порошенко.
Последней фразой бывший президент отослал к интервью Игоря Уманского, в котором экс-глава Минфина рассказал, как на Украине разворовывают бюджетные средства.
На днях во время рейдов сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что спортивный комплекс Порошенко «Пятый элемент» в Подольском районе Киева работает в обычном режиме, в то время как в стране 14–15 ноября был карантин выходного дня. По информации киевской полиции, правоохранители предупредили администрацию об ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение. В результате правоохранители составили административный протокол, по данному факту открыто уголовное дело. Полиция наложила штраф и закрыла спорткомплекс.
Накануне Зеленский в видеообращении пригрозил Порошенко новыми штрафами, если его фитнес-клуб будет нарушать карантин выходного дня. Таким образом он пообещал вернуть в бюджет украденное предыдущей властью.
В мире,Игорь Уманский,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Минфин,МВД,
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