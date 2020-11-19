«Это уже агония»: Порошенко ответил на угрозу Зеленского

На днях во время рейдов сотрудники правоохранительных органов
обнаружили, что спортивный комплекс Порошенко «Пятый элемент» в Подольском районе Киева работает в обычном режиме, в то время как в стране 14–15 ноября был карантин выходного дня. По информации киевской полиции, правоохранители предупредили администрацию об ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение. В результате правоохранители составили административный протокол, по данному факту открыто уголовное дело. Полиция наложила штраф и закрыла спорткомплекс.