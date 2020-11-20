Штаб Байдена ответил на обвинения в фальсификациях

Утверждения адвокатов действующего президента США Дональда Трампа о масштабных фальсификациях на состоявшихся 3 ноября выборах не подтверждаются официальными лицами обеих партий и являются безосновательными. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг представителем избирательного штаба демократа Джозефа Байдена , одержавшего, согласно прогнозам ведущих СМИ, победу на выборах главы государства.

"Очередной спектакль [адвоката Трампа] Руди Джулиани, как всегда бывает во время его выступлений, раскрыл абсурдность утверждений Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, уже полностью опровергнутых, — отметил представитель демократа Майк Гуин. — Целый ряд судов, официальных лиц обеих партий и даже администрации Трампа подтвердил, что утверждения о масштабных фальсификациях на выборах являются исключительно ложными".

"На самом деле это признали и юристы Трампа в документах, поданных в суд, и в ответ на прямые вопросы судей", — полагает Гуин.

Он выразил уверенность в том, что Байден одержал победу.

Джулиани в четверг обвинил Демократическую партию США и Байдена в применении централизованной схемы различных подтасовок. Адвокат также раскритиковал прессу в США за необъективное отношение к Трампу и республиканцам.

Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее действующий президент не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.